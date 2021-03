Vakcíny Johnson & Johnson budou mít stejného distributora jako Moderna

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Distribuci vakcíny proti koronaviru od firmy Johnson & Johnson by měla zajistit společnost Avenier ze skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka, která už se stará o rozvoz vakcín od Moderny. S odkazem na zdroje Radiožurnálu to napsal server iRORZHLAS.cz. Evropská agentura pro léčivé prostředky (EMA) by měla posoudit nasazení této vakcíny v EU tento čtvrtek. Zatím nemá pro použití v EU registraci.