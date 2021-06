Ve firmách a školách končí povinnost pravidelného testování

Povinnost testování jednou týdně vláda zavedla postupně. Jako první musely v březnu začít podniky nad 250 zaměstnanců. Postupně kabinet opatření rozšířil na menší firmy, úřady, školy, neziskové organizace i živnostníky. Testům se nemuseli podrobovat lidé pracující z domova, očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid-19.

Firmy, které testovaly pracovníky pomocí samoodběrových testovacích sad, udělaly podle Svazu zdravotních pojišťoven ČR od začátku povinného testování asi 15 milionů testů. Pojišťovny náklady na tuto část testování v podnicích vyčíslily zatím na miliardu korun. Firmy mohou zpětně až do konce července z veřejného zdravotního pojištění žádat o příspěvek na test, který činí 60 korun. Maximálně si mohou nárokovat dotaci na čtyři testy na zaměstnance měsíčně.

Nejvyšší správní soud v pondělí dvěma rozsudky zrušil některé články mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví týkající se testování. Ukládaly povinnost testovat na covid-19 pracovníky firem do deseti zaměstnanců a osoby samostatně výdělečně činné. Resort podle soudu dostatečně nařízení nezdůvodnil.

Vzhledem k šíření koronavirové varianty delta Vojtěch bude na čtvrtečním mimořádném jednání vlády požadovat schválení návrhu, aby lidé vracející se z veškerých dovolených museli před návratem do práce podstoupit test na covid-19. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové by se opatření mělo pravděpodobně týkat i návratu z pobytů v tuzemsku. V současné době se musejí lidé nechat otestovat při návratu z vybraných zahraničních destinací. Testy při návratu z dovolených by podle Vojtěchova návrhu měly být povinné i pro lidi, kteří jsou zatím očkovaní jen jednou dávkou vakcíny.

Testování ve školách začalo 12. dubna s návratem prvních skupin dětí z výuky na dálku zpět do lavic. Stát pro školy zajistil neinvazivní antigenní testy se samoodběrem z přední části nosu. Přesnější PCR testování si školy mohly zajistit samy. Ve školách se do 22. června podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) provedlo asi 11,5 milionu testů žáků a zaměstnanců, nákaza se potvrdila v 0,04 procenta případů.

Žáci základních a středních škol se na začátku září na koronavirus otestují preventivně třikrát. Testování začne 1. září, děti nastupující do prvních tříd základních škol se ale budou moci testovat až 2. září. Testy nakoupí Správa státních hmotných rezerv podle specifikace ministerstva zdravotnictví. V případě, že by se za sedm dnů potvrdilo víc než 25 případů covidu-19 na 100.000 obyvatel, následovalo by další kolo testování.