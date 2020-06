Virus neodejde, roušky opět nasadíme, říká epidemiolog. Přijde druhá vlna?

Smejkal v pořadu Interview ČT24 mimo jiné řekl, že výrazný rozdíl v úspěšnosti boje s koronavirem mezi východní a západní Evropou spočívá v jejich odlišném vnímání omezení svobody. Zatímco západ je na něj víc háklivý, pro občany východní části nejstaršího kontinentu není zas tak velký problém vzdát se dočasně některých svých práv, včetně například povinného nošení roušek a omezení pohybu.

Epidemiolog zároveň také pochválil disciplinovanost lidí, kteří byli zpočátku trochu vyděšení, ale zároveň uměli projevit smysl pro zodpovědnost. Nedokáže ale spolehlivě konstatovat, zda tak činili díky informovanosti, anebo z důvodu obav. Zaznamenal například, že se společnost při rozvolňování mnohem víc utrhla ze řetězu, než měla. Momentálně je situace stabilizovaná a veřejnost zřejmě už přijala skutečnost, že se vir nějakou dobu stane neoddělitelnou součástí našeho života.

Smejkal zároveň také apeloval na společnost, aby možné opětovné zavedení povinnosti nosit roušky nevnímala jako buzeraci, nýbrž jako ohleduplnost ke svému okolí. Podle epidemiologa je totiž možné, že koronavirus v létě oslabí, zatímco v zimě posílí. Z tohoto důvodu bychom, až pojedeme v zimě veřejnou dopravou, na něj neměli zapomenout. „V tu pravou chvíli, to znamená, když přijde velká chřipková epidemie, nenechal jsem se očkovat, jedu dopravním prostředkem do práce, tak proč si tu roušku nevzít. Jde o ty druhé, ne o nás,“ podotkl.

Pokud jde o západní státy, zejména USA a Spojené království, tak tam vidí Smejkal jako kámen úrazu dva faktory. Ten první spočívá v jejich větším propojení se světem a v hustě zalidněných aglomeracích. Druhý se zase týká těch společenských. „Omezení svobody na Západě se vnímá velmi negativně, lidé ho neakceptují tak jako ve východní Evropě,“ uvedl. V tom podle epidemiologa spočívá jedna z pravděpodobných příčin vysokého počtu infikovaných i obětí na západ od nás.

Za problematické považuje epidemiolog nejen pozdní a špatně koordinované přijetí restriktivních opatření proti nekontrolovanému šíření nemoci covid-19, nýbrž i odlišnou politickou kulturu. Americký prezident Donald Trump se podle jeho názoru například ukázal jako někdo, kdo mnoha věcem nerozumí. Za zmínku ale stojí, že i nekompetentní politici mají u lidí autoritu a jinak tomu není ani u Trumpa.

Žádná druhá vlna, ale lokální ohniska

Smejkal mimo jiné nepostrádá optimismus v případě potenciálního rizika příchodu druhé vlny nákazy, jelikož se s námi koronavirus zřejmě hned tak nerozloučí. Aniž by chtěl vyvolávat paniku, varoval před mírně stoupajícím trendem v počtu infikovaných. Zároveň je přesvědčený, že se budeme potýkat s lokálními ohnisky v nemocnicích a domovech důchodců, proto by se podle něj mělo pokračovat v testování, a to nejspolehlivějšími PCR testy.

Epidemiolog také vyjádřil naději, že by se koronavirus mohl časem stát běžným virem vedle chřipky. „Koronaviry jsou tu každou zimu, to by nás nemělo překvapit. Značná část lehkých respiračních onemocnění je způsobena různými typy koronaviru,“ vysvětlil a připomněl, že pouze sporadicky dochází k mutaci koronavirů do tak agresivní formy, že jsou schopné způsobit pandemii takového rozsahu.