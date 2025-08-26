Zemětřesení na Orlíku. Otřesy pocítili lidé v širším okolí přehrady

Česko v pondělí po poledni zasáhlo zemětřesení. Země se otřásla v okolí vodní nádrže Orlík na pomezí středních a jižních Čech, přístroje ukázaly dva a půl stupně na Richterově stupnici.
O zemětřesení informovala Ústav fyziky Země Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. "V pondělí 25. srpna 2025 ve 12:51 SELČ zaregistrovaly seismické stanice zemětřesení s ohniskem nedaleko Klučenic u Orlické přehrady s magnitudem 2,5. Otřes byl výrazně pocítěn obyvateli v širším okolí epicentra," uvedl ústav na facebooku.
Lidé, kteří pondělní otřesy pocítili, mají vyplnit dotazník na webu Geofyzikálního ústavu AV ČR. Na sociální síti se již objevila svědectví z Klučenic, kde místní popisovali, že země duněla a domy se otřásaly. Někteří lidé přiznávají i jistý strach.
Nejsilnější zemětřesení na území Česka bylo za posledních několik desítek let zaznamenáno na Chebsku v roce 1985. Tehdy otřesy dosahovaly magnituda až 4,6 stupně. To už praskaly zdi, padaly komíny a rozbíjelo se nádobí.
Francouzské menšinové vládě podle CNN hrozí, že v září padne. Tři hlavní opoziční strany se totiž vyjádřily, že nepodpoří hlasování o důvěře, které na 8. září vyhlásil premiér François Bayrou. Hlasování se týká jeho plánů na rozsáhlé rozpočtové škrty.
Zdroj: Libor Novák