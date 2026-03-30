Zemřel Jaroslav Feyereisl. Dlouhá léta šéfoval Ústavu pro péči o matku a dítě

Jan Hrabě

30. března 2026 21:06

Jaroslav Feyereisl Foto: Facebook Ústav pro péči o matku a dítě

Českou lékařskou obec zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 72 let zemřel Jaroslav Feyereisl, uznávaný odborník a dlouholetý ředitel pražského Ústavu pro péči o matku a dítě. 

"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc, významný český lékař, gynekolog a porodník, dlouholetý ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě, který stál v jeho čele více než 25 let," uvedl Ústav pro péči o matku a dítě na facebooku. 

Feyereisl vedl ústav od roku 2000. Zařízení pod jeho vedením prošlo rozsáhlou modernizací, byla vybudována nová klinická infrastruktura včetně porodních a operačních sálů a zároveň citlivě rekonstruována historická budova pod Vyšehradem.

Zesnulý zdravotník byl podle kolegů schopným manažerem, vynikajícím lékařem, operatérem a pedagogem. V praxi se věnoval především komplikovaným porodnickým stavům a významně přispěl k rozvoji metod zástavy život ohrožujícího poporodního krvácení, které zachránily životy mnoha žen. Feyereisl patřil k předním osobnostem v oborech urogynekologie, perinatologie a onkogynekologie. Významně se také zasloužil o rozvoj vědy, výzkumu a vzdělávání. 

"Vedle své odbornosti byl znám svou vytrvalostí, zásadovostí a hlubokým smyslem pro odpovědnost. Opakovaně se zasazoval o zachování a další rozvoj Ústavu pro péči o matku a dítě v dobách, kdy čelil existenčním výzvám. Díky jeho úsilí zůstal ústav nejen zachován, ale nadále se rozvíjel jako špičkové pracoviště," sdělili spolupracovníci.

"Odchod docenta Feyereisla je velkou ztrátou pro české zdravotnictví, odbornou komunitu i všechny, kteří měli možnost s ním spolupracovat. Zůstává po něm dílo, které bude nadále sloužit pacientkám, matkám, dětem i dalším generacím lékařů," dodali. 

První jméno pro letošní StarDance. Tančit bude Marta Jandová

Jaroslav Feyereisl úmrtí lékaři

