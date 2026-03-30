Českou lékařskou obec zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 72 let zemřel Jaroslav Feyereisl, uznávaný odborník a dlouholetý ředitel pražského Ústavu pro péči o matku a dítě.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc, významný český lékař, gynekolog a porodník, dlouholetý ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě, který stál v jeho čele více než 25 let," uvedl Ústav pro péči o matku a dítě na facebooku.
Feyereisl vedl ústav od roku 2000. Zařízení pod jeho vedením prošlo rozsáhlou modernizací, byla vybudována nová klinická infrastruktura včetně porodních a operačních sálů a zároveň citlivě rekonstruována historická budova pod Vyšehradem.
Zesnulý zdravotník byl podle kolegů schopným manažerem, vynikajícím lékařem, operatérem a pedagogem. V praxi se věnoval především komplikovaným porodnickým stavům a významně přispěl k rozvoji metod zástavy život ohrožujícího poporodního krvácení, které zachránily životy mnoha žen. Feyereisl patřil k předním osobnostem v oborech urogynekologie, perinatologie a onkogynekologie. Významně se také zasloužil o rozvoj vědy, výzkumu a vzdělávání.
"Vedle své odbornosti byl znám svou vytrvalostí, zásadovostí a hlubokým smyslem pro odpovědnost. Opakovaně se zasazoval o zachování a další rozvoj Ústavu pro péči o matku a dítě v dobách, kdy čelil existenčním výzvám. Díky jeho úsilí zůstal ústav nejen zachován, ale nadále se rozvíjel jako špičkové pracoviště," sdělili spolupracovníci.
"Odchod docenta Feyereisla je velkou ztrátou pro české zdravotnictví, odbornou komunitu i všechny, kteří měli možnost s ním spolupracovat. Zůstává po něm dílo, které bude nadále sloužit pacientkám, matkám, dětem i dalším generacím lékařů," dodali.
Aktuálně se děje
před 24 minutami
První jméno pro letošní StarDance. Tančit bude Marta Jandová
před 1 hodinou
Zemřel Jaroslav Feyereisl. Dlouhá léta šéfoval Ústavu pro péči o matku a dítě
před 2 hodinami
Kongresmani poslali dopis do Británie. Jde o vyšetřování Epsteinových zločinů
před 2 hodinami
Připravuje se úprava valorizace důchodů. Systém nezatíží, tvrdí ministerstvo
před 3 hodinami
Počasí bude proměnlivé. Na horách připadne sníh, na víkend se má oteplit
před 4 hodinami
Po boji a nervech sen o MS stále žije. Češi při Koubkově premiéře porazili Iry na penalty
před 4 hodinami
Už je jich pět. Policie potvrdila zadržení dalších osob kvůli požáru v Pardubicích
před 5 hodinami
Vláda jednala o cenách pohonných hmot. Chystá zastropování marží, pokud se s pumpaři nedohodne
před 6 hodinami
Trumpovi došla trpělivost: Pokud Írán nepřistoupí na naše podmínky, vyhodíme do vzduchu jeho infrastrukturu
před 7 hodinami
Inspekce varuje před bramborovým salátem způsobujícím listeriózu. Prodával jej i Globus
před 8 hodinami
Start mise Artemis II se blíží. Svět za pár dní zažije milník v novodobém dobývání vesmíru
před 9 hodinami
Prezident Pavel udělil čtyři milosti
před 9 hodinami
Babiš se kvůli vysokým cenám paliv sešel s pumpaři. Popírají umělé zvyšování cen
před 10 hodinami
Budeš donášet, nebo jdeš sedět. Jak funguje ruská špionáž v Evropě?
před 11 hodinami
Průlom v blokádě: Trump naznačil, že umožní ruskému ropnému tankeru doplout na Kubu
před 12 hodinami
Složitá operace, která Hormuzský průliv nevyřeší. Obsazení ostrova Charg je Trumpův celoživotní sen
před 13 hodinami
Írán převáží uran v kontejnerech z Česka. Trump chce vyslat vojáky, aby jej zabavili
před 14 hodinami
Trump chce převzít kontrolu nad ostrovem Charg
před 15 hodinami
Počasí se o Velikonocích výrazně oteplí. Naměříme až 17 stupňů
včera
Uvolnění obřích zásob ropy nepomohlo. Svět zažil měsíc, jaký moderní historie nepamatuje
Březen roku 2026 se zapíše do historie finančních trhů černým písmem. Válka mezi Íránem na jedné straně a USA s Izraelem na straně druhé uvrhla světové trhy do naprostého chaosu. Cena ropy Brent, která je mezinárodním měřítkem, směřuje k rekordnímu měsíčnímu nárůstu, jaký moderní historie nepamatuje.
Zdroj: Libor Novák