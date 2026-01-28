Zemřel respektovaný výtvarník a pedagog Boris Jirků

Českou uměleckou scénu zasáhla v úvodu týdne smutná zpráva. Ve věku 70 let zemřel malíř, sochař a ilustrátor Boris Jirků, jenž také působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
K úmrtí výtvarníka se prostřednictvím oficiálních kanálů ministerstva kultury vyjádřil ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé).
"Velmi mě zasáhla zpráva o úmrtí výtvarníka Borise Jirků. Měl jsem ho opravdu rád. Poprvé jsem si ho všiml díky jeho nezaměnitelnému malířskému rukopisu. Kromě jeho tvorby jsem si cenil i jeho knižních ilustrací. Boris Jirků byl nejen výjimečný výtvarník, ale také skvělý pedagog na pražské UMPRUM," uvedl Klempíř na facebooku.
Jirků byl absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, v letech 1974 až 1980 pak studoval v ateliéru Arnošta Paderlíka na Akademii výtvarných umění v Praze. Pro diplomovou práci vytvořil sérii ilustrací, kdy se inspiroval dílem Gabriela Garcíi Márqueze, a obdržel cenu akademie.
Zlínský rodák pak od roku 1991 působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, vyučoval figurální kresbu a malbu. Krátce byl i rektorem.
