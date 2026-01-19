Českou hereckou obec zasáhla na začátku probíhajícího lednového týdne smutná zpráva. Ve věku 70 let zemřel herec, moderátor či dabér Mojmír Maděrič.
O úmrtí Maděriče bez bližších podrobností informoval deník Blesk. "Je to ještě příliš čerstvé, promiňte, neznáme detaily," uvedl zdroj listu z rodiny zesnulého umělce.
Maděřič se narodil v Polešovicích na Uherskohradišťsku a vyrůstal v umělecké rodině. Po maturitě absolvoval studium činoherního herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V jihomoravské metropoli také začal s divadelní kariérou v Divadle na provázku.
Těsně před sametovou revolucí pak odešel do Prahy, kde vystřídal několik scén, například divadlo Ta Fantastika, Divadlo Kalich nebo Činoherní klub. Naposledy účinkoval v karlínském hudebním divadle.
Diváci znali z televizních obrazovek jeho tvář i hlas. Maděrič například moderoval kuchařský pořad Mňam aneb Prima vařečka na Primě. V českém znění mluvila jeho hlasem postava Waylona Smitherse v animovaném seriálu Simpsonovi.
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Norsko smetlo Trumpův dopis ze stolu: My o Nobelově ceně nerozhodujeme, vzkázalo
před 28 minutami
Zemřel známý herec, moderátor a dabér Mojmír Maděrič
před 56 minutami
Vláda odmítla zálohování PET lahví a plechovek, schválila Den české vlajky
před 1 hodinou
"Koupil jsem si glóbus za 15 tisíc, abych viděl, kde je." Babiš se odmítl postavit za Grónsko
před 1 hodinou
Střelba v Chřibské měla vztahový motiv. Útočník střílel na policisty, pak si vzal život
před 2 hodinami
Trump pozval Putina do Rady míru, která má dohlížet na Pásmo Gazy
před 3 hodinami
Větrné počasí trvá. Meteorologové prodloužili výstrahu
před 3 hodinami
16 tisíc mrtvých, 300 tisíc zraněných, tisíce lidí přišly o zrak. Írán podle lékařů skutečná čísla obětí demonstrací tají
před 4 hodinami
Letouny Ukrajině neprodáme, oznámil po jednání koalice Okamura
Aktualizováno před 4 hodinami
Střelba na úřadě na Děčínsku. Na místě jsou mrtví a zranění
před 4 hodinami
Trump spojil snahu o získání Grónska s neudělenou Nobelovkou. Už nejsem vázaný mírem, napsal do Norska
před 5 hodinami
15 let po Fukušimě se Japonsko připravuje na restart největší jaderné elektrárny na světě
před 5 hodinami
Okamura: Ministr Zůna prodej armádních L-159 Ukrajině odmítá
před 6 hodinami
Dříve nepředstavitelné, dnes realita. Brusel může poprvé aktivovat obchodní „bazuku“
před 7 hodinami
Trump uvrhl NATO do nejhlubší krize v historii. Riskuje rozpad aliance
Aktualizováno před 7 hodinami
Ve Španělsku se srazily rychlovlaky převážející stovky lidí. Nejméně 39 mrtvých a sto zraněných
před 8 hodinami
Počasí: Meteorologové vydali výstrahu, část republiky zasáhne silný vítr
Aktualizováno včera
Jan Darmovzal je zpět v Česku. Na letišti s ním přistál vládní speciál
včera
Experti nad Trumpovým zájmem o Grónsko kroutí hlavou. Čína a Rusko musí mít obrovskou radost, varuje EU
včera
Letadlo s vězněným Čechem je na cestě domů. V Praze přistane dnes večer
Český občan Jan Darmovzal, který byl od září 2024 držen ve venezuelském vězení, je po měsících nejistoty na cestě domů. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v pořadu Otázky Václava Moravce potvrdil, že vládní speciál s propuštěným Čechem by měl v Praze přistát během nedělního večera. Spolu s ním se na palubě nacházejí další tři nebo čtyři cizinci, které režim Nicoláse Madura rovněž zadržoval bez věrohodných důkazů. Podle informací serveru EuroZprávy.cz by měl speciál přistát kolem desáté hodiny večerní.
Zdroj: Libor Novák