Zemřela Božena Jirků, stála za Nadací Charty 77 a Kontem Bariéry

Českou filantropii nečekaně zasáhla smutná zpráva. Ve věku 78 let náhle zemřela Božena Jirků, která stála za činností Nadace Charty 77 a Konta Bariéry. Dosud působila ve správní radě.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás 22. března 2026 náhle opustila mimořádná osobnost české filantropie, dlouholetá ředitelka Nadace Charty 77, Konta Bariéry a současná předsedkyně správní rady Božena Jirků," uvedlo Konto Bariéry na facebooku.
Jirků byla neodmyslitelně spjatá s nadací a zejména s Kontem Bariéry, které založila a dekády s obrovským nasazením rozvíjela. Pod jejím vedením se Konto stalo jedním z nejvýznamnějších charitativních projektů v Česku, který pomohl tisícům lidí se zdravotním postižením a rozdělil více než miliardu korun.
Jirků byla označována za první dámu české filantropie, po celou profesní dráhu spojovala odbornost s empatií a systematickou pomoc s hlubokým porozuměním lidským příběhům. "Pomoc nesmí nikdy postrádat srdce," říkala.
"Její hodnoty, práce a lidský přístup zůstanou trvalou součástí poslání nadace," dodalo Konto Bariéry.
Související
Šéfka Charty 77 promluvila o Štrougalovi a o sobě
Eskalace zrychluje, únikových cest ubývá. Možnosti ukončení války v Íránu se dramaticky zužují

Možnosti Spojených států a Íránu na ukončení válečného konfliktu se s jeho prodlužováním dramaticky zužují. Ačkoliv americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth týdny tvrdili, že íránské vojenské kapacity i velení jsou po soustavných útocích v troskách, realita na bojišti vypadá opačně. Eskalace se zrychluje a jasných únikových cest z krize ubývá.
