Cestování se jen tak k normálu nevrátí, ale Chorvatsko zůstane otevřené, avizoval Petříček

"Měli bychom podpořit ekonomiku tím, že zůstaneme na dovolenou v Česku,“ uvedl šéf resortu zahraničí v interview pro CNN Prima NEWS a vyloučil zároveň opakování slovinského scénáře v případě dalších zemí.

Slovinsko o víkendu podmínilo Čechům vstup na své území pouze s negativním testem na koronavirus popřípadě podstoupením čtrnáctidenní karantény. Výjimkou je tranzit kratší než 12 hodin. Později se Lublaň rozhodla toto opatření přehodnotit a nově se už vztahuje pouze na Moravskoslezský kraj.

"V Česku je spousta skvělých míst. Doporučil bych podpořit naši ekonomiku tím, že zůstaneme v Česku. Já sám chci strávit velkou část dovolené tady. Ale možnost cestovat i k moři je, snažíme se, aby to bylo bez problémů. Je pravda, že ta situace stále není za námi a tu a tam se vyskytne epicentrum nákazy a jsou jistá rizika, mohou nastat neočekávané komplikace, jako teď v případě Slovinska," objasnil Petříček nové změny, s nimiž by měli rekreanti počítat.

Teď nemáme žádné signály, že by hlavní turistické destinace přehodnocovaly přístup k České republice. Jsme průběžně v kontaktu a žádal jsem naše ambasády, aby ověřily, jestli se něco podobného nemůže stát nejen v Chorvatsku, ale i u našich sousedů," vyjádřil se k případné hrozbě opakování slovinského scénáře.

Na otázku, jak konkrétně se bude kontrolovat, zda lidé přijíždějící do Slovinska nepocházejí z Moravskoslezského kraje, odpověděl ministr zahraničí, že půjde o podepisování čestného prohlášení, jehož vzor je veřejně přístupný na webových stránkách českého velvyslanectví v Lublani. Daná osoba potvrdí úřadům, že v posledních 14 dnech nepobývala v této oblasti.

Ministr zahraničí rovněž také připustil, že vláda možná situaci v českém lokálním ohnisku nákazy novým typem koronaviru možná podcenila. Vinu rozhodně nevidí v hornících, nýbrž spíše v přístupu vedení firmy OKD a odbornících, na jejichž stanoviscích postupovala česká vláda. On sám by uvítal, kdyby i lidé z Moravskoslezského kraje mohli cestovat bez omezení.

Petříček rovněž také nepočítá, že by došlo k plnému obnovení cestovního ruchu, na nějž jsme byli zvyklí v době před koronavirem. Stále by měli turisté počítat s případnými neočekávanými okolnostmi, včetně ochromení dopravy a omezeného fungování služeb. Lidé by neměli být překvapení ze zrušených letů kvůli uzavírání některých lokalit, a proto by se měli proti této nahodilosti raději pojistit.

Zapomínat by neměli ani na léčebné výdaje související s případnou nákazou novým typem koronaviru. Obecně vzato se v dohledné době neomezený a nekontrolovaný přesun lidí ze zemí do zemí a z kontinentů na kontinenty jen tak neobnoví. Dotyční si budou muset zjišťovat, jaká je v jejich cílové zemi situace.

"Ty průzkumy mě samozřejmě netěší. Odvedli jsme kus práce a doufám, že to lidé ocení. Máme silné kandidátky i program. Budeme bojovat a představíme, co chceme v následujících čtyřech letech v krajích změnit. Nebál bych se toho, máme dobré a zkušené kandidáty a naši lidé vědí, co je potřeba v krajích udělat," vyjádřil se šéf resortu zahraničí k nízkým preferencím, které sociálním demokratům připisují předvolební průzkumy.

"Teď se soustředíme na senátní a krajské volby a nechci ztrácet energii přemýšlením, co bude potom," dodal a vyloučil zároveň také případné ambice usilovat o post předsedy strany. Momentálně se hlavně snaží pomoct Praze, kde je na tom ČSSD zatím bídně. Díky třem kvalitním kandidátům do Senátu by se rád víc zaměřil na pražská témata a oslovil tamní voliče.

Podle Petříčka by se pražská předvolební kampaň sociálních demokratů měla soustředit na bydlení. Na stole momentálně leží nový návrh na zajištění dostupného bydlení. Rovněž se také diskutuje o městském prostoru a kultuře, kterou epidemie koronaviru poznamenala. V Praze je kultura financovaná méně ve srovnání s jinými kraji, ačkoliv je z českého hlediska potřebná, a to i na mezinárodní úrovni.

"Moje manželka se dlouhodobě věnuje řadě aktivit, které souvisí s mojí prací. Pomáhá partnerům diplomatů v Praze, iniciovala návštěvu diplomatického sboru v Litomyšli, kde bylo víc než padesát diplomatů. Začala se věnovat sociálním sítím, protože chce upozornit na témata, která se v diplomacii dějí," vyjádřil se ministr zahraničí ke své manželce, která je aktivní na sociálních sítích.