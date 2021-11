Hasiči evakuovali 53 studentů a učitelů střední školy v Kladrubech nad Labem

Jaká látka událost způsobila, není zatím jasné. Podle ředitele Františka Horáka to mohl být i nepovedený žert některých žáků. Případ vyšetřuje i policie.

"Dvě osoby, kterým bylo nejhůře, byly ihned převezeny zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Dalších pět, kterým se udělalo nevolno, bylo evakuačním autobusem převezeno ke kontrole do nemocnice. Zbytek žáků zůstal v tělocvičně a zůstanou tam do doby, než se objekt celý odvětrá a nebudou naměřeny žádné koncentrace nebezpečné látky," uvedla Horáková. Hasiči prováděli měření koncentrací, odběr vzorků a následné odvětrání budovy spolu s pracovníky institutu ochrany obyvatelstva.