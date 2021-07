Hasiči měli kvůli bouřím stovky výjezdů, bez proudu jsou desetitisíce lidí

V zemi kolem 07:00 platil na čtyřech místech stav bdělosti, což je nejnižší povodňový stupeň. Vyhlášen byl pro Cidlinu v Jičíně, Úslavu ve Ždírci a Botič v Jesenici a v Průhonicích u Prahy. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Bez proudu zůstávalo ráno téměř 21.000 odběratelů.

V noci voda na některých místech vystoupala až na povodňové ohrožení, což je třetí stupeň. Týkalo se to Lužické Nisy v Proseči nad Nisou, Brziny v Hrachově nebo Úslavy v Prádle. Všechny řeky ale vydržely na třetím stupni jen několik desítek minut, potom jejich hladiny rychle opadly.

Nejvíce pršelo na severu Čech v Jizerských horách, Krkonoších a jejich podhůří. Zasaženo tak bylo zejména povodí Lužické Nisy a Cidliny. Za šest hodin tam napršelo až 40 milimetrů. Vyšší srážkové úhrny zaznamenaly také Šumava, Plzeňská pahorkatina, Třeboňsko, střední Povltaví, hlavní město, Středočeský kraj na východ od Prahy a také Beskydy a jejich podhůří. "Na ostatním území se vyskytly srážky maximálně do deseti milimetrů," uvedli meteorologové.

Hasiči zasahovali zejména v krajích Moravskoslezském, Středočeském, Libereckém, Královéhradeckém, Jihočeském a na Vysočině. Středočeští hasiči kvůli zaplavení evakuovali čtyři dětské tábory, všichni jsou v pořádku. Královéhradečtí hasiči pak evakuovali dva tábory u Nemojova. "Děti z jednoho se dostaly s vedoucími do blízké hospody, do druhého tábora se museli hasiči doslova prořezat," uvedli na twitteru hasiči. Autobusy odvezly do skautského centra v Hostinném 51 dětí a 13 dospělých. Tři děti utrpěly lehká zranění.

Celkem měli hasiči od středečních 07:00 do dnešního rána 1406 výjezdů. V tom jsou ale započítané i události, které s bouřkami nesouvisí, včetně planých poplachů. "Pro srovnání – pětiletý denní průměr počtu našich zásahů je 345," sdělil ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Rudolf Kramář.

Momentálně se srážky vyskytují na západě a jihu České republiky. "Během dne očekáváme místy přeháňky nebo bouřky, na horách, zvláště na jihu, četnější. Zasažené toky již vykazují většinou poklesy, situace by se měla postupně uklidňovat," dodali meteorologové.

Noční bouřka přerušila dodávky proudu desetitisícům odběratelů

Po středečních večerních a nočních bouřkách bylo dnes kolem poledne bez proudu ještě zhruba 12.000 odběratelů. Nejhorší situace je v Libereckém a Královéhradeckém kraji. V noci bylo bez dodávek elektrické energie zhruba 45.000 odběrných míst, vyplývá z informací mluvčí distribučních společností ČEZ a EG.D. Energetici předpokládají, že poruchy odstraní přes den.

Společnost ČEZ Distribuce měla kolem poledne po středečních bouřkách bez proudu 11.000 odběratelů. Nejvíce poruch technici řeší na Semilsku a Trutnovsku. Nejčastější příčinou byl pád stromů a větví do vedení.

Nejhorší situace byla podle mluvčí společnosti ČEZ Soni Holingerové kolem půlnoci, kdy bylo bez proudu 36.000 odběratelů. "Během noci a rána se nám podařilo připojit necelou polovinu odběratelů v postižených lokalitách. Jsme v terénu i nadále," uvedla Holingerová.

Distribuční společnost EG.D, která působí na jihu České republiky, evidovala před polednem zhruba 800 domácností bez proudu, podobně jako ráno. Polovina odpojených odběratelů byla na Znojemsku, zbytek na Táborsku a Pelhřimovsku, informovala mluvčí firmy Martina Slavíková. "Předpokládáme, že všechny poruchy se podaří během dneška odstranit," dodala. V noci bylo podle Slavíkové bez dodávek elektřiny až 9000 odběratelů EG.D.

Silné bouřky ve středu večer zasáhly především Moravskoslezský, Jihočeský, Středočeský a Zlínský kraj i Vysočinu. V noci voda na některých místech vystoupala až na povodňové ohrožení, což je třetí stupeň. Všechny řeky ale vydržely na třetím stupni jen několik desítek minut.

Silné bouřky zasáhly především západní část Čech už v úterý večer a v noci na středu. Hasiči v noci vyjížděli k více než 800 zásahů souvisejících s počasím. Nejvíc práce měli v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji a také ve středních Čechách, včetně Prahy.