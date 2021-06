Jihomoravský kraj žádá dobrovolníky, aby už nejezdili pomáhat, je jich dost

Do nejzasaženějších obcí Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice se sjeli dobrovolníci z celé země i z ciziny. "Nyní už je stop stav. Parkoviště jsou naprosto plná, je to ucpané. Sice je to moc krásné a velmi děkujeme, ale nyní je potřeba zase situaci trochu zklidnit," řekla Knotková.

Podle ní bude práce potřeba i v dalších dnech, protože se na poničených domech bude pracovat dlouho. "Určitě budou dobrovolníci moct pomáhat i potom. Nyní už je jich ale dostatek a už je i zastavují v obcích a posílají zpátky," dodala Knotková.

Bouřky s kroupami a tornádem si vyžádaly i pět životů. Na majetku způsobily miliardové škody. Z 1200 poškozených domů půjde přes 70 k zemi. Poškozená jsou i auta, z mnohých se staly vraky.