Mše za oběti úterní střelby v ostravské nemocnici se zúčastnilo 200 lidí

"Když jsme před časem plánovali tuto tradiční adventní bohoslužbu, nevěděli jsme, do jakých rozměrů naroste. Že z ní bude zádušní mše svatá za všechny oběti tragického útoku," uvedl David. Tragédie zasáhla do života všech, dodal. "Zasáhla do chodu nemocnice, do života rodin obětí, do života tohoto města i celé naší země," řekl.

Bohoslužba původně měla být v nemocniční kapli, která se ale ukázala být v tuto chvíli malou. S ohledem na zájem věřících vedení nemocnice mši přesunulo do výrazně většího atria.

Na poliklinice nemocnice v čekárně traumatologické ambulance začal útočník střílet v úterý po 07:00. Čekající pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Z nemocnice se střelci podařilo odejít před příjezdem policie. Navštívil matku, které se svěřil a oznámil jí, že se zabije. Později spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku, asi osm kilometrů od ostravské fakultní nemocnice. Svým zraněním podlehl po půlhodinové resuscitaci.

Muž zabil šest lidí, třem způsobil zranění. V kritickém stavu je žena, kterou střelil do hlavy. Dnes se její stav ještě zhoršil. Další dva zranění jsou mimo ohrožení života.

Podle médií byl útočník stavební technik, zhruba od půlky října byl nemocný. Jeho zaměstnavatel uvedl, že posledních 14 dní byl v pracovní neschopnosti a myslel si, že trpí závažnou chorobou. Policie zatím motiv činu nezveřejnila.