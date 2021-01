Na Němcové obdivuji její odvahu být jiná, seriál o ní by mohl odpovídat realitě, říká příbuzná spisovatelky

Na slavnou předchůdkyni je natolik hrdá, že i po provdání užívá své rodné příjmení, kterým se pyšní i jejich děti. „Můj muž je velmi tolerantní člověk a sám poukázal na fakt, že pokud si nenechám rodné příjmení, nebude už nikdo v naší větvi rodiny nositelem slavného jména,“ vysvětluje Renata Němcová, které se seriál Božena, jež každou neděli vysílá Česká televize, zamlouvá. „Zpracování se mně prozatím líbí. Řadu scén považuji za zdařilé, jsou uvěřitelné a s vysokou pravděpodobností se blíží skutečnosti či realitě,“ domnívá se praprapravnučka.

Slavnou básnířku a spisovatelku nepovažuje za průkopnici feminismu v Čechách, i když dávala najevo svoji emancipaci a například pro ni nebylo samozřejmostí stát za plotnou. „Spíše ji vnímám jako člověka se silně vyvinutým smyslem pro spravedlnost a odporem k jakémukoliv bezpráví. Řadu těchto rysů po ní další generace zdědily,“ tvrdí speciální pedagožka v oboru logopedie.

Podle ní literátka, která bývá řazena k pozdnímu romantismu anebo ranému realismu, předběhla dobu. „Jsem přesvědčená, že v něčem určitě. Některé její myšlenky týkající se lidských práv, svobody, rovných možností jsou podle mě nadčasové a platné tehdy, nyní a bude se za ně bojovat i v budoucnosti.“

Absolventku Křesťanského gymnázia netrápí, jaký je původ autorky Babičky, Divé Báry a řady pohádek jako například Čert a Káča. Podle mnohých badatelů nebyly manželé Panklovi jejími biologickými rodiči. Spekuluje se, že jimi mohli být kněžna Kateřina Zaháňská, rovněž se hovoří o její sestře Dorothee a za možného otce byl považován hrabě Karel Clam-Martinic či kníže Metternich. „Zatím mě nikdo neoslovil s žádostí o poskytnutí DNA pro účely vědeckého zkoumání příbuzenství. Osobně otázku jejího skutečného původu považuji spíše za zajímavou, než za prioritní.“ Matka tří dětí ale přiznává, že se zabývá tím, proč letopočet roku narození 1820 neodpovídá realitě. „ V tehdejší době bylo zvykem křtít novorozence, proto se datum křtu často uvádí jako datum narození. Božena Němcová byla zřejmě pokřtěna jako o něco větší dítě, tedy později,“ soudí.

Rodačka z Prahy v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz nevytýká své předchůdkyni náklonnost k mužům, kterou tehdy dráždila společnost. „Její přízeň k mužům vnímám spíše jako potřebu porozumění a blízkosti, čehož se jí od manžela Josefa nedostávalo. V dnešní době by možná žena stejný problém řešila tak, že by si našla blízkou kamarádku,“ má jasno Renata Němcová, která je slavné příbuzné fyzicky podobná.

INTIMNÍ TELEVIZNÍ SCÉNY POTOMKA NEPOHORŠUJÍ

Paní Němcová, kdybyste měla možnost s vaší slavnou prapraprababičkou hovořit, na co byste se jí zeptala?

Možná budete překvapený, ale nejraději bych se ptala na nejobyčejnější věci, jako jsou její rodinné historky, vzpomínky z dětství a mládí. Povídala bych si s ní jako s normální babičkou a ze začátku by na ni jako na slavnou spisovatelku nepohlížela. Později by ale určitě došlo i na dotazy spojené s literární tvorbou.

Česká televize každou neděli nyní vysílá životopisnou čtyřdílnou minisérii Božena. Jak jste s ním jako spisovatelčin potomek spokojena a rozebíráte jej doma s rodinou?

Zatím jsem viděla pouze jeden odvysílaný díl. Zpracování se mně prozatím líbí. Vím, že se nejedná o dokument, ale o dílo s jistou mírou autorské licence. Přesto řadu scén považuji za zdařilé, jsou uvěřitelné a s vysokou pravděpodobností se blíží skutečnosti.

Volaly vám před natáčením Boženy scénáristky Hana Wlodarczyková a Martina Komárková, aby vás seznámily se svou vizí?

Mě osobně nikdo nekontaktoval a ani od nejbližších členů rodiny nemám informaci, že by ze strany scénáristky u nich proběhla nějaká komunikace.

Nevadí Vám v seriálu množství intimních scén?

Uvědomuji si, že k současné filmové tvorbě intimní scény patří a pokud se vhodně doplňují, dokreslují děj a jsou natočeny vkusně, pak mě nepohoršují.

Božena Němcová je často považována za průkopnici feminismu v Čechách. Souhlasíte s tímto označením?

Neoznačila bych ji přímo za feministku. Spíše ji vnímám jako člověka se silně vyvinutým smyslem pro spravedlnost a odporem k jakémukoliv bezpráví. A uvedený rys měli podle mého názoru společný s manželem Josefem.

Kdy jste se vůbec poprvé dozvěděla, že jste s představitelkou národního obrození příbuzná? A jaká tehdy byla Vaše první reakce?

O přízni s Boženou Němcovou jsem se dozvěděla v předškolním věku, a tak na bezprostřední reakci si opravdu nevzpomínám. Později jsem spojení se slavnou básnířkou a spisovatelkou vnímala jako příjemnou zajímavost.

Badatelé se snaží vypátrat její původ i rok narození. Letopočet 1820 totiž neodpovídá realitě, podle něho by například šla do školy už ve čtyřech letech. Byli manželé Panklovi jejími biologickými rodiči?

Nejsem badatelkou ani odbornicí, a tak můj názor je zcela subjektivní. Rok narození 1820 je skutečně diskutabilní. Jedná se o datum křtu. V tehdejší době bylo zvykem křtít novorozence, proto se datum křtu často uvádí jako datum narození. Božena Němcová byla zřejmě pokřtěna jako o něco větší dítě, tedy později. Domnívám se, že malá Barunka byla nemanželským dítětem a zmíněný křestní zápis mohl být jistou formou adopce. Jestli ji adoptoval pouze otec anebo i matka, je jinou věcí. O tom se neodvažuji spekulovat.

Spekuluje se, že její matkou mohla být majitelka panství v Ratibořicích, a to kněžna Kateřina Zaháňská, rovněž se hovoří o její sestře Dorothee. Za možného otce byl považován hrabě Karel Clam-Martinic či kníže Metternich. Váš děda dokonce přišel s teorií, že by jejím tatínkem mohl být malíř Francisco Goya a matkou jakási španělská šlechtična, čemuž by nahrávalo i vaše jižanské vzezření. Proč jste se v rodině nerozhodli udělat DNA testy, které by učinily přítrž všem dohadům?

Zatím mě nikdo neoslovil s žádostí o poskytnutí DNA pro účely vědeckého zkoumání příbuzenství. Osobně otázku skutečného původu Boženy Němcové považuji spíše za zajímavou, než za prioritní.

POCHOPIT DÍLO LITERÁTKY VYŽADUJE ŽIVOTNÍ ZKUŠENOST

Překvapilo mě, že jste údajně nepřečetla všechny knihy, které literátka napsala. Proč jste tak neučinila anebo studování jejího díla odkládáte na pozdější dobu?

Dříve tomu tak skutečně bylo, ale od té doby jsem trochu postoupila. Domnívám se však, že hlubší pochopení poselství jejích knih vyžaduje určitou životní zkušenost. Proto se k některým dílům vracím.

Kterou knihu od Boženy Němcové máte nejraději? Jedná se o Babičku či povídku Divá Bára anebo známou pohádku Čert a Káča?

S dětmi máme samozřejmě rádi pohádky, a to i ve zfilmované podobě. Ve vlastní četbě dávám přednost povídkám.

Čtete někdy svým dětem, čtrnáctiletému Františkovi, jedenáctileté Aničce a osmiletému Toníkovi něco z její tvorby a co potomci říkají na slavnou příbuznou?

S dětmi společně čteme různé knihy od moderních autorů i klasiků. Pohádky své slavné prapraprababičky samozřejmě znají, stejně jako pohádky Karla Jaromíra Erbena a dalších. Neklademe u nich žádný zásadní důraz na hlubokou znalost díla Boženy Němcové. Na jejich vnímání přízně se slavnou spisovatelkou, bychom se museli zeptat dětí samotných. Myslím, že tento fakt vnímají spíše také jako zajímavost.

Když jste chodila do školy, neměla vaše češtinářka tendenci srovnávat váš písemný projev ve slohu s Boženou Němcovou?

Naštěstí neměla a byla jsem ráda. Ale musíme si uvědomit, že už je to nějaký rok, co Božena Němcová napsala svá díla. Dnešní sloh je dost jiný. Vlastně jsem nikdy nezkusila psát „jako“ Božena Němcová. Nevím, co by tomu ve škole řekli. Měla jsem i obavy, aby moje případná snaha nebyla brána jako její znevažování.

Jak vám vlastně jde psaní?

Během středoškolských a vysokoškolských studií jsem pochopitelně také občas musela něco napsat a písemný projev je občas nutný i v běžném životě. Do nějaké větší literární tvorby se však nepouštím.

Božena Němcová | foto: Wikimedia Commons

Jste speciální pedagožka s odborností na logopedii. Přesto, kdybyste měla možnost vyučovat o Boženě Němcové, co byste si přála, aby si žáci z hodiny o ní odnesli?

Začnu u sebe, jaký styl výuky upoutal mě, když jsem studovala. Z gymnaziálních let si pamatuji výklady naší paní profesorky. Nejkrásnější pro mě byly hodiny, ve kterých se podařilo zachytit pocit a ducha doby. Přála bych si tedy, aby si žáci z hodin literatury, v nichž se však probírají i jiní velikáni než Božena Němcová, neodnášeli jen výčet děl a stohy popsaného papíru, ale spíše určitý pocit, vhled i pochopení kontextu, v nichž jednotlivá tvorba vznikala.

Mimochodem, jste spokojena, jak kolegové na vaší škole probírají její odkaz?

Vůbec bych si netroufla posuzovat, jak kolegové vykládají jakoukoliv látku. Tak jako nemohu zasahovat do výkladu v matematice, nemohu zasahovat češtinářům do jejich pojetí výkladu literatury.

Zaslechla jste někdy od školáků postesknutí, že ze zkoušení na téma Boženy Němcové dostali pětku?

Ne, a to zatím ani od vlastních dětí.

Působíte na základní škole v pražské Vodičkově ulici, kde na dívčí škole vyučoval Vladimír, syn Karla od Boženy Němcové. Jaký máte pocit, když si uvědomíte, že chodil po stejných chodbách jako vy?

Když jsem zmíněnou skutečnost zjistila, docela mě to pobavilo. Na druhou stranu jsem ráda, že kromě lékařské zvyklosti u nás, má naše rodina i tradici pedagogickou.

ŽENA BOJUJÍCÍ S CHUDOBOU MÁ PORTRÉT NA BANKOVCE

Spisovatelčina podobizna je na pětisetkorunové bankovce. Jak by asi reagovala, kdyby věděla, že s ní lidé platí? Celý život se navíc potýkala s chudobou a nyní je na platidle, není to paradox?

Abych se přiznala, zatím mě nenapadlo o této souvislosti uvažovat, a tak děkuji za nový podnět. Možná by ji to svým způsobem pobavilo, kdyby věděla, že se jejím vyobrazením, portrétem platí.

Vytýkala jste někdy své předchůdkyni silnou náklonnost k mužům?

Její přízeň k mužům vnímám spíše jako potřebu porozumění a blízkosti, čehož se jí od manžela nedostávalo. V dnešní době by možná žena stejný problém řešila tak, že by si našla blízkou kamarádku. Tehdejší ženy ale možná dostatečně nenaplňovaly intelektuální potřeby Boženy Němcové a jejich představy o životě a úloze žen v rodině i společnosti byly zcela odlišné.

Božena Němcová měla známost i s profesorem přírodopisu Janem Helceletem, který je praprapradědečkem českého desetibojaře Adama Sebastiana Helceleta. Kontaktovali jste se někdy, anebo jste ve spojení i s jinými potomky slavných?

S některými dalšími potomky slavných jsme se dříve setkali při různých „potomkovských“ akcích. Sami však taková setkání jako rodina neorganizujeme.

Jak byste charakterizovala její manželství s českým komisařem rakouské finanční stráže Josefem Němcem, které bylo velmi bouřlivé?

Manželství, jak jste zmínil, bylo jistě bouřlivé, protože na sebe narazily dvě silné osobnosti s jasně vymezenými názory a postoji, které byly bohužel asi často vzájemně neslučitelné. A to navíc v kontextu tehdejší doby a dřívějších zvyklostí v rodinách i společnosti.

Nevadí vám, že váš praprapradědeček je vykreslován jako agresor, který svoji ženu občas udeřil? Domácí násilí je v každé době hodné k odsouzení, ale Josef Němec soužití s manželkou neměl jednoduché. Málo se zdůrazňuje, že i když se rozešli, tak v době, kdy umírala, o ni pečoval a po její smrti se snažil šířit a zdůrazňovat její dílo.

Nevnímám Josefa Němce jako násilníka. Domnívám se, že jistý stupeň takzvaného usměrňování manželky byl v té době v rodinách běžný a společností tolerovaný. Navíc dokážu pochopit jeho frustraci. Vzal si mladou dívku s nadějí, že si ji „vychová k obrazu svému“, a postupem času zjišťoval, že jeho záměr není možný.

Vy se netajíte obdivem k Boženě Němcové, a proto jste si ponechala její příjmení. Neměl manžel s vaším rozhodnutím problémy?

Můj muž je velmi tolerantní člověk a sám poukázal na fakt, že pokud si nenechám rodné příjmení, nebude už nikdo v naší větvi rodiny nositelem slavného jména. Dokonce jsme zašli ještě dál, všechny naše děti nesou příjmení Němec.

Myslíte si, že jste něco po ní zdědila, jste si v něčem podobné?

Kromě vizuální podoby, která je mi stále podsouvána, vidím některé povahové rysy, které se v rodině dědí z generace na generaci a začínám je objevovat i u svých dětí, a to bez ohledu na pohlaví. Jedná se určitě o smysl pro spravedlnost, tvrdohlavost. Pokud se pro něco nadchneme, pak k naplnění cíle věnujeme velké úsilí. Tím se vyznačovala i Božena Němcová. A řadu těchto rysů po ní další generace zdědily.

V BOJI O LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODU PŘEDBĚHLA DOBU

Nelákalo by vás se na chvíli podívat do 19. století, v němž spisovatelka žila?

Musím říci, že v současné době je mně dobře. Ráda bych se setkala s Boženou Němcovou osobně, ale stačila by mně návštěva jen na popovídání u kávy a potom bych se zase ráda vrátila do naší reality. Myslím si totiž, že v mnohém bych to v 19. století měla podobně komplikované, jako moje slavná předchůdkyně.

Němcová vyjádřila přání, že by se chtěla narodit o 200 let později, což je nynější současnost. Jak by se ji v našem světě líbilo a myslíte si, že by byla stále vlastenkou?

Myslím, že dnešní doba si stále žádá vlastenectví, i když jinak než v 19. století. Z dnešní doby by byla nepochybně překvapená a možná místy i zklamaná. V současnosti máme mnoho možností, o kterých se lidem v 19. století ani nesnilo, a někdy si jich přestáváme vážit, a to by možná pro mé předky bylo zklamáním. Cíle, za které bojovali, jsou nyní často vnímány jako samozřejmost. Některé její ideály jsou v současnosti možná dovedeny až k absurditě. Asi bychom jí měli co vysvětlovat.

Předběhla podle vás dobu?

Jsem přesvědčená, že v něčem určitě. Některé její myšlenky týkající se lidských práv, svobody, rovných možností jsou podle mě nadčasové a platné tehdy, nyní a bude se za ně bojovat i v budoucnosti.

Co na Boženě Němcové nejvíce obdivujete, zvláště když jste nyní v jejím věku, kdy zemřela? Je to například moment, kdy jí zemřel syn Hynek a ona v době největšího žalu napsala své nejslavnější dílo, a to Babičku?

Obdivuji na ní odvahu být jiná, odlišovat se od tehdejší normy manželky, matky i ženy. Zároveň ale chápu, že bylo jistě těžké ji chápat a přijmout její specifičnost. Samozřejmě jako dospělá žena, matka a manželka na ni a její život pohlížím jinak, než jako mladá dívka.