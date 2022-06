Počet víz dočasné ochrany, které Česká republika vydala, se blíží 380.000

Víza dočasné ochrany umožňují jejich majitelům pobývat v zemi až rok. Zároveň jim otevírají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v pondělí uvedl, že skoro 77.000 Ukrajinců, kteří od počátku ruské invaze uprchli do Česka, si našlo práci. To podle něj svědčí o tom, že uprchlíci do Česka nepřichází zneužívat sociální systém, ale že zde chtějí žít.

Kolik ukrajinských uprchlíků v Česku pobývá, nelze však přesně určit, někteří z ČR odjíždí do jiných zemí nebo se vrací domů. Podle odhadu úřadů je jich v Česku asi 280.000 až 300.000 uprchlíků, převážně žen s dětmi.

Na cizinecké policii se za dobu ukrajinsko-ruského konfliktu, který začal na konci února, podle dat ministerstva vnitra přihlásilo 309.297 běženců, v pondělí jich bylo 2472. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kterých je mezi uprchlíky podle statistik téměř třetina procent.

Nejvíce uprchlíků v současné době zůstává v Praze. Vedení města rozhodlo kvůli přeplněnosti metropole a nedostatečným kapacitám o uzavření Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které odbavilo od začátku války na Ukrajině téměř 100.000 uprchlíků. Uzavřeno bylo minulý čtvrtek. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se v pátek s premiérem Petrem Fialou (ODS) domluvili, že vznikne soubor opatření, která budou motivovat uprchlíky k přesunu do méně vytížených obcí.

Relokační mechanismy bude podle Rakušana tento týden řešit strategická skupina. Způsoby, jak motivovat uprchlíky, aby se ubytovali v jiném kraji než v Praze, chce ministr vnitra představit příští týden.