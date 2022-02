Policie bude zřejmě chránit rodiny poslanců podporujících pandemickou novelu

Oznámil, že policie už podniká opatření na ochranu rodin sedmi desítek členů dolní komory, jejichž adresy dnes zveřejnilo uskupení Otevřeme Česko - Chcípl PES, které protestuje proti novele pandemického zákona a které vyzvalo k demonstracím v místě bydlišť zmíněných poslanců. Policie oznámila, že je připravena v případě protiprávního jednání okamžitě zakročit.

"Tohle není útok na jednotlivé poslance a poslankyně. Tohle je útok na naše blízké," oznámil Rakušan po opětovném zahájení schůze dolní komory, která se ani po zhruba 22 hodinách od začátku úterního jednání nedostala ke schválení programu zasedání. Důvodem jsou zejména pokračující obstrukce poslanců opozičního hnutí SPD, kteří se neustálým předkládáním úprav programu snaží zamezit opětovnému schválení pandemické novely.

"Vyzývám všechny z vás, ať jste z kterékoli části politického spektra, prosím vás o to, nic jiného mi nezbývá, abyste odmítli i na vašich sociálních sítích zveřejnění adres poslankyň a poslanců, kteří hlasovali pro pandemický zákon," uvedl Rakušan. Oznámil, že jako ministr vnitra vydal pokyn republikové policii, aby zareagovala. "Policie ČR v této chvíli situaci velmi bedlivě monitoruje a dělá veškerá operativní opatření, která s tímto souvisí," uvedl.

Aktivitu Chcípl pes jsme zaznamenali a přijímáme adekvátní opatření. Organizátoři vyzývají k protestům proti poslancům v místě jejich bydliště, přestože vědí, že jsou v Poslanecké sněmovně. Jsme okamžitě připraveni zakročit, pokud dojde k jakémukoliv protipravnimu jednání. https://t.co/SazIfeTnVH — Policie ČR (@PolicieCZ) February 16, 2022

Policie na twitteru potvrdila, že výzvu iniciativy Chcípl pes zaznamenala a že přijímá "adekvátní opatření". "Organizátoři vyzývají k protestům proti poslancům v místě jejich bydliště, přestože vědí, že jsou v Poslanecké sněmovně. Jsme okamžitě připraveni zakročit, pokud dojde k jakémukoliv protiprávnímu jednání," uvedla policie. Iniciativa svolala další demonstraci i před budovu Sněmovny na Malostranském náměstí v Praze.

K hlasování o podobě programu schůze se dolní komora dosud nedostala. V úterý se o to postaral šestihodinovým vystoupením předseda SPD Tomio Okamura, který podobně jako v noci jeho straničtí kolegové navrhoval doplnění či změny programu. Jednání poznamenal spor o to, zda vládní většina ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů prosadila noční jednání dolní komory v souladu s jednacím řádem. Kromě SPD měli námitky i zástupci ANO. Obě frakce si kvůli tomu vyžádaly postupně dvouhodinové přestávky na svá jednání. Postup koalice ve Sněmovně chce SPD napadnout u Ústavního soudu. Podle ústavních právníků, které oslovila ČTK, to ale přijetí novely neohrozí.

Posun v jednání dolní komory nepřinesla ani úterní, ani dnešní porada vedení dolní komory a představitelů poslaneckých klubů, kvůli které byla schůze Sněmovny asi na hodinu přerušena. Podnět k ní dalo opoziční hnutí ANO, podle kterého by bylo vhodnější projednat přednostně státní rozpočet na letošní rok. Jednání o něm má Sněmovna naplánováno na tento pátek.