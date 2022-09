Rakušan: EU opustila až čtvrtina Ukrajinců, kteří přišli po invazi

"Z celoevropské analýzy vyplývá, že nějakých 20 až 25 procent lidí na území EU není. Čísla odpovídají i tomu, co jsme zaznamenali ve školských zařízeních podle původní predikce a podle reálně přihlášených dětí. Tak i tady nám to říká, že 20 až 25 procent lidí, kteří přišli na území České republiky, zaregistrovali se, tady nejsou," řekl Rakušan.

Řešení této situace se podle něho hledá na evropské úrovni, jednotný informační systém o registracích již funguje. "My v téhle chvíli na evropské úrovni se chceme přiklonit k tomu, že ti lidé, kteří na delší dobu opustí území členského státu, už nebudou mít automaticky nárok na to, aby se jim institut dočasné ochrany udržel," uvedl ministr vnitra. Upozornil ale zároveň na to, že Ukrajinci se mohli v létě vracet do vlasti kvůli kontrole svých nemovitostí, a přijedou zpět, pokud zjistí, že je v zimě nebudou moci obývat.

Do škol v České republice tento týden nastoupilo 57.000 až 60.000 dětí z Ukrajiny, řekl před týdnem při zahájení nového školního roku ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Resort podle něj očekával vyšší počet středoškoláků. Řada dětí ve věku 17 let se podle něho na střední školy v Česku nepřihlásila kvůli jinému vzdělávacímu systému, chtějí dokončit školní docházku na Ukrajině, přestože mají on-line výuku.