Ruska žijící v Brně: Je to podlá válka proti Ukrajincům, nezávislým Rusům i celému světu

Agapová ČTK řekla, že má v Rusku blízké a nikdo válku nepodporuje, naopak se spousta známých vyjadřuje proti vojenské agresi a podepisují petice. Rusko podle ní přitom hrozí lidem za podporu Ukrajině vězením.

Rusko napadlo Ukrajinu před týdnem. "Zničená města, stovky mrtvých a zraněných, tisíce uprchlíků, stovky tisíc lidí, kteří museli opustit své domovy, to všechno ve mně vyvolává bolest a děs," uvedla Agapová. Má obavy také o své blízké žijící v Rusku. "Nemám ve svém okolí nikoho, kdo by válku podporoval. Naopak spousta známých je proti, podepisují petice, lepí letáky a vycházejí do ulic s plakáty. Přitom Generální prokuratura Ruské federace před několika dny prohlásila, že jakákoliv pomoc Ukrajině se považuje za vlastizradu a pachateli hrozí až 20 let vězení," uvedla Agapová.

Podle ní by se měl v zemi projednávat i návrh, podle kterého člověk šířící "falešné zprávy" o postupu ruské armády může být zajištěn až na 15 let. "Je to hnusná a podlá válka proti Ukrajincům na Ukrajině, ale i proti nezávisle smýšlejícím Rusům, která se odehrává přímo v Rusku. A nakonec je to válka proti celému světu, protože se Putin (ruský prezident Vladimir) poprvé po druhé světové válce snaží změnit pravidla, podle kterých náš svět žije," řekla Agapová.

Nynější Rusko se podle ní často a právem přirovnává k nacistickému Německu. "Příběh se bohužel opakuje. Je tu stát, v jehož čele stojí nebezpečný šílenec, který je kvůli svým ambicím a traumatům rozhodnutý ohrozit naši civilizaci a světový pořádek," uvedla Agapová, která kromě působení na Masarykově univerzitě překládá českou beletrii. "Nezbývá nic jiného, než věřit, že to skončí vítězstvím dobra, protože dobro vždy vyhrálo. Myslím, že i po skončení konfliktu bude Rusko muset ujít velký a bolestivý kus cesty, aby se našlo, aby se mohlo vrátit mezi slušné země," dodala Agapová.

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu před týdnem ve čtvrtek. Boje si vyžádaly mnoho obětí. Z Ukrajiny prchly do různých zemí už stovky tisíc lidí.