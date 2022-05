Úřady práce schválily dosud 613 tisíc žádostí o humanitární dávku

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Česko za tři měsíce vydalo uprchlíkům přes 353.400 víz k ochraně. Téměř dvě pětiny z nich dostaly děti, skoro tři čtvrtiny dospělých tvoří ženy. Cizinecké policii se přihlásilo 257.400 příchozích.

Česko uprchlíkům poskytuje humanitární dávku 5000 korun na pokrytí základních potřeb pro začátek života. Vyplácí ji za měsíc, kdy lidé získali vízum k ochraně. Uprchlíci ji mohou v případě potřeby pobírat i opakovaně, a to ještě dalších pět měsíců. "Celkem evidujeme 633.226 žádostí. Vyplaceno, nebo zadáno k výplatě bylo 612.979," upřesnil Augusta. Dosavadní výdaje nesdělil. Pokud by na žádost připadala jedna dávka, šlo by zatím o tři miliardy korun. Dospělí mohou ale rovnou žádat i o peníze pro dítě.

Vláda už schválila novelu, která pravidla poskytování podpory upravuje. Nově by humanitární dávku neměli dostávat lidé, kteří mají ubytování se stravou a dalším vybavením. Opatření má podle ministrů bránit takzvané dávkové turistice. Podle některých expertů na sociální problematiku by lidé ale úplně bez peněz zůstávat neměli. Potřebují si třeba pořídit oblečení a boty na léto pro sebe a své děti, protože do ČR dorazili ještě v zimním období.

Úřady práce vyřídily podle Augusty 26.008 žádostí o solidární příspěvek. O ten mohou od 11. dubna žádat lidé, kteří ubytují zdarma aspoň na 16 dní v měsíci v kuse uprchlíky. Stát jim na pokrytí nákladů poskytuje 3000 korun na osobu, nejvýš ale 12.000 korun na měsíc. Žádostí dorazilo zatím 34.526. Od července by se částky měly upravit. Novela počítá také s tím, že by si nově mohli uprchlíci hradit elektřinu a plyn, ubytovatel by o příspěvek za bezplatné poskytnutí pokoje či bytu ale nepřišel.

O solidární příspěvek je možné žádat jen elektronicky. Ministerstvo práce opakovaně poukazovalo na to, že část žádostí obsahuje chyby, které žadatelé musí opravit. Přes aplikaci je možné získat i humanitární dávku. Na dvou nových podporách ministerstvo práce testuje digitální vyřizování, které zpočátku provázely potíže. Ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) opakovaně poukazoval na to, že digitalizace v jeho resortu léta stála a jeho tým aplikace vytvořil velmi rychle za pár týdnů. Zjednodušení procesu a získávání dávek na dálku má ulevit také přetíženým úřadům práce. Ty čelily náporu, tvořily se u nich fronty. Vyřizování se protahovalo.

Podle údajů ministerstva práce si práci po příchodu do Česka našlo přes 57.000 uprchlíků s vízem k ochraně. S tímto dokladem mohou lidé pracovat bez překážek, pracovní povolení nepotřebují. "Toto číslo se každým dnem zvyšuje. Dalších asi 8000 uprchlíků je v evidenci uchazečů či zájemců o zaměstnání," uvedl Augusta.

Jurečka už dřív řekl, že příchozí obsazují hlavně místa, která zůstávala dlouho volná. Ministr podotkl, že počet zaměstnaných uprchlíků je velmi vysoký vzhledem k tomu, že do ČR přišly převážně ženy s dětmi. Vízum k ochraně získalo podle propočtu kolem 220.000 dospělých nad 18 let, práci by tedy měla čtvrtina z nich.