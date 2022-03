V Česku je podle odhadů už zhruba 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, řekl Rakušan

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet uprchlíků z Ukrajiny, kteří přijeli do ČR kvůli ruské invazi, se podle odhadů od pátku zdvojnásobil na 100.000. Na dotaz ČTK to dnes uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Mezi uprchlíky, kteří se do Česka dostávají vlakem, autobusy i auty, podle ministra převažují ženy, děti a lidé ve vyšším věku.