V Ostravě tekly slzy proudem. Lidé za zvuku sirén uctili oběti střelby

Se slzami v očích dnes u pietního místa před ostravskou nemocnicí stála i paní Blanka, která znala jednu z obětí střelby. "Kolegyně, která se mnou pracovala na transfuzní stanici skoro 40 let, tady zahynula. Je to tragédie, protože to byla vynikající laborantka, vynikající kolegyně a kamarádka, nemůžu se z toho vzpamatovat," uvedla plačící žena.

Se svou kamarádkou se naposledy viděla před třemi týdny. O střelbě v nemocnici se dozvěděla, když byla s manželem na jiné poliklinice u lékaře. Podle ní byla její kolegyně vždy laskavá a chovala se velmi hezky k pacientům.

Na místo dnes krátce před pietním spuštěním sirén přišly zapálit svíčky také pracovnice z biochemické laboratoře. "Je to obrovská tragédie ... Zrovna jsme si říkaly, když jsme procházely (nemocnicí), že na těch lidech je vidět strach. Někteří stojí bokem čekáren," uvedla jedna z nich. Další doplnila, že i pro zaměstnance je situace stále velmi nepříjemná. "Je to těžké ... člověk to pořád vnímá a pořád na to musí myslet," uvedla. Ani jedna z žen nemusela využít psychologickou pomoc a mluvily o tom hlavně doma s rodinami. Dnes už se snaží k tragédii nevracet.

Řada lidí, kteří dnes na místo přišli uctít památku obětí, o tragédii vůbec mluvit nechtěla. Jen tiše zapálili svíčky nebo položili květinu. Během 140 vteřin sirén, které ale u nemocnice byly slyšet jen velmi slabě, lidé u polikliniky většinou zůstali stát. Náměstek pro léčebnou péči Josef Srovnal dnes novinářům řekl, že situace v nemocnici je stabilizovaná. "Ti, kteří byli v té době 'v ohni', tak se vrátili na pracoviště," uvedl Srovnal.

Provoz na traumatologické ambulanci, kde střelec útočil, funguje jako dřív. Podle náměstka ale bude trvat hodně dlouho, než se klima ve zdravotnickém zařízení zcela vrátí k normálu. Osobně vnímá i to, že personál nemocnice je teď k sobě vstřícnější. "Sdílejí to a jeden druhému jsou oporou, jsou rádi, že jsou naživu," uvedl Srovnal. Ocenil také reakci veřejnosti. "Všichni lidé nejenom z regionu, ale i ze vzdálených míst republiky, dávají najevo, že je to ranilo," podotkl.

Střelec začal střílet v čekárně traumatologické ambulance nemocniční polikliniky minulé úterý ráno. Čekající pacienty střílel z nelegálně držené zbraně z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Z nemocnice se mu podařilo odejít před příjezdem policie. Později spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku, asi osm kilometrů od fakultní nemocnice.