Někteří zaplakali, jiní si mnuli ruce. Které firmy nejvíc vydělaly na koronaviru?

Podle informací CNN Prima NEWS na tom byly nejhůř restauratéři, hoteliéři a aerolinky. Zatímco jim hrozí ztráty a případný bankrot, jiné firmy na pandemii covid-19 vydělaly.

AFP informovala, že se v polovině března ocitly téměř 2,6 miliardy lidí v "domácím vězení", v němž hledali způsob, jak zabít čas. V tom jim byl nápomocen například Netflix, kterému během koronakrize rychle stoupl počet odběratelů. V roce 2019 využívalo jeho služeb 167 milionů lidí, kdežto už v prvním čtvrtletí letoška se jednalo o 193 milionů.

I tak ale nelze s jistotou říct, že za úspěchem Netflixu stojí pouze celostátní restriktivní opatření, jelikož se společnosti podařilo v dobrou dobu přijít s novými pořady, a tím pádem si i získat diváky. V březnu a dubnu byla například zvýšená poptávka po kuchařském pořadu The Final Table a reality show Too Hot to Handle.

Úspěch Netflixu zaznamenaly i trhy s cennými papíry. Zatímco na konci roku 2019 činila cena jednoho kusu akcie této americké společnosti 330 dolarů, nyní se vyšplhala až na 500 dolarů, což činí v přepočtu přibližně 11 tisíc korun. Ekonomové ale i tak varují, že v momentě nástupu ekonomické krize dojde k úpadku, kdy začnou abonenti Netflix hromadně odhlašovat, což bude mít za následek následné znehodnocení akcií.

Na zákaz vycházení dokázala vyzrát i Tesla

Překvapivé ale je, že se během karantény setkala s úspěchem i Tesla, která vyrábí elektromobily, což se rozchází s dosavadními očekáváními analytiků. Jejímu výkonnému řediteli Elonu Muskovi, který mimo jiné také plánuje vesmírný program ve společnosti SpaceX, se podařilo vytvořit si pozitivní mediální obraz, prostřednictvím něhož mu přibyli noví příznivci.

Fanoušci Tesly totiž prázdné silnice a vylidněná města a obce naopak uvítali. V loňském roce jela otevřená továrna v čínské Šanghaji na plné obrátky, přičemž výkonný ředitel už zamýšlel výstavbu další, a to tentokrát v Německu. Od dubna do června vyrobila Tesla více než 82 tisíc aut, z nichž přes 90 tisíc doručila zákazníkům. I tak se ale nejedná o žádný výrazný pokrok, kterým si elektroautomobilka prošla loni, kdy na podzim doručila 112 tisíc automobilů.

I tak ale akcie Tesly, ač se tomu mnoho analytiků a spekulantů, diví i nadále posilují. Někteří si myslí, že vše tkví v Muskově osobnosti, kdežto jiní vkládají naděje do elektromobility. Zatímco koncem března docházelo k pádu akciových trhů, činila cena jedné akcie Tesly 500 dolarů. Nyní už máme tu čest s částkou 1500 dolarů (34 tisíc korun), přičemž lze očekávat další růst.

Hovory v době koronavirové

Z lidí uvězněných v karanténě profitovala také firma Zoom, které se podařilo vyvinout aplikaci pořádající videokonference. Zatímco o ní mělo v prosinci zájem zhruba 10 milionů lidí, v dubnu už se jednalo o více než čtvrt miliardy. Právě tato nová technologie umožnila firmám přejít plynule na práci z domova, aniž by se připravily o pravidelná jednání.

Pandemie covid-19 rovněž pomohla i hudební streamovací službě Spotify, jejíž profit stojí na stejných základech, jako je tomu v případě Netflixu, prodejců počítačových her a konzolí, jakož i donáškových službách.