1. blok Temelína se opět rozjíždí, ČEPS dokončil opravy na přenosových sítích

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

První temelínský blok je poté, co ho energetici v pátek odpojili kvůli pracím ČEPS, na 60 procentech výkonu. Druhý blok vyrábí naplno, odpojený nebyl. Oba bloky jaderné elektrárny by měly elektřinu v plném rozsahu začít vyrábět ještě dnes. Temelín snížil 20. prosince výkon o polovinu kvůli požadavku společnosti ČEPS, která opravovala vedení velmi vysokého napětí. ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.