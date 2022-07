Bez plynu se podle průzkumu neobejdou dvě pětiny českých firem

Při svém podnikání přitom v Česku používá plyn 40 procent malých a středních firem a podnikatelů a u podniků s obratem nad 40 milionů korun dokonce 55 procent respondentů.

"Z průzkumu vychází, že 34 procent firem spoléhajících se na plyn by muselo v případě výpadku stávající distribuce urychleně hledat náhradní zdroj dodávek plynu nebo zastavit provoz. Naopak další čtyři procenta firem, které se bez plynu neobejdou, mají odpovídající zásoby. Nicméně aktuální situace kolem plynu v realitě zasahuje každého z nás,“ uvedl výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.

Další skupiny firem a živnostníků by výpadek plynu podle svých slov zvládly. Čtvrtina by si se zastavením dodávek plynu poradila menšími úpravami technologií a procesů, naopak 37 procent by čekaly velké investice.

Podle Prokopa se firmám a podnikatelům investování do udržitelnosti a energetických úspor rozhodně vyplatí, protože ve svém důsledku snižuje náklady a zvyšuje jejich konkurenceschopnost a odolnost proti krizím. Pro firmy je důležité i to, že mají k dispozici i velký objem dotací, dodal

Nejistota spojená s plynem patří mezi dopady vyplývající z válečného konfliktu na Ukrajině, kterým se cítí být ohrožená přibližně polovina firem a podnikatelů v Česku. Respondenti tak řadí mezi hlavní negativní vlivy růst cen energií (47 procent), celkovou nejistotu na trhu (46 procent), růst cen paliv (45 procent) a výpadky na straně dodavatelů (35 procent).

V ČR je asi desítka zásobníků na plyn, přičemž největším provozovatelem je firma RWE Gas Storage CZ. Té patří šest zásobníků, které dohromady pojmou 2,7 miliardy metrů krychlových plynu, což odpovídá spotřebě České republiky za dva zimní měsíce.

Celkově jsou v současné době plynové zásobníky v České republice naplněny asi ze dvou třetin.