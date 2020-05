Důl Darkov přerušil těžbu, hejtman nehodlá vyhlásit stav nebezpečí

"Nelze zavřít Důl Darkov, protože by to znamenalo zavření celého OKD. To je v daný okamžik jediné možné řešení, pokud nechceme zavřít celé OKD, a to v daný okamžik nikdo nechce," uvedl hejtman s odkazem na to, že OKD je významný zaměstnavatel. Minimum prací na dole je podle něj nezbytné, kvůli provázanosti dolů by se totiž úplné odstavení projevilo i na fungování dalších dolů. "Díky tomu je tam možné provést i dezinfekce všech prostor, které jsou zdrojem případné nákazy," podotkl Vondrák.

Podle hejtmana není důvod zavírat Karvinou, funguje totiž chytrá karanténa. Hygienici přes víkend vytrasovali 1000 kontaktů nakažených. Krajská hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že nikdo z nemocných nebyl hospitalizován a k dispozici je dost odběrových kapacit.

Svrčinová řekla, že testy odhalily k dnešnímu ránu 221 nakažených. Čísla se ale stále mění, dodala. Dalších 350 zaměstnanců Dolů Darkov je v karanténě. Kromě Dolu Darkov se nákaza objevila i u tří pracovníků z Dolu ČSM-Jih a jednoho z Dolu ČSA, všichni ale mají vazbu na Důl Darkov. "Jsou pod dohledem krajské hygienické stanice a zatím to nevypadá na to, že by bylo nezbytně nutné provádět jiná plošná opatření i v těchto dolech," řekl Vondrák.

Podle Svrčinové je většina nemocných z Darkova v produktivním věku od 25 do 55 let, průměrný věk nakažených je 47,8 roku. "Nechceme, aby se nám nákaza přenesla na citlivé skupiny, starší populaci a nemocné. Problém je opravdu hlavně v Karviné, skoro 200 lidí je z Karviné," doplnila. Podle ní by mohlo trvat tři až čtyři týdny, než se hygienikům podaří ohraničit ložisko nákazy, tedy dohledat všechny kontakty a nařídit karantény nebo provést jiná potřebná opatření.

Hygienikům už se podařilo spojit se všemi nakaženými horníky, v předchozích dnech s tím měli problémy. Podle Svrčinové bylo omezení prací na dole iniciativou OKD. Situaci zřejmě ovlivnila i skutečnost, že se na pracovišti přešlo ze třísměnného provozu, kdy se směny nemísily, na čtyřsměnný. Horníci z různých směn se tak podle Svrčinové vzájemně potkávali. "Od nás šlo okamžitě opatření, aby OKD zabezpečilo, aby se směny opět nemíchaly," uvedla Svrčinová. Podle ní hygienikům pomohlo OKD, když jim dalo data z GPS zabudovaných v lampách a bylo možné sledovat, kde se pracovníci v dole pohybovali. Hygienici díky tomu mohli vytipovat nejrizikovější provozy.

V neděli bylo nakažených 212. Mezi nimi bylo 154 zaměstnanců dolů, včetně čtyř pracovníků mimo Darkov. Pozitivně testováno bylo také 54 příbuzných horníků a čtyři pracovníci dalších, třeba údržbových firem. S plošným testováním zaměstnanců dolu a dohledáváním kontaktů nakažených začali hygienici minulý týden.

Pro návštěvy zůstávají zavřené domovy důchodců, léčebny dlouhodobě nemocných a nemocnice v okrese Karviná. V dalších částech regionu budou návštěvy povoleny za splnění přísných hygienických podmínek. Rozhodnutí o případných omezeních kraj ponechá na ředitelích jednotlivých institucí.

V Moravskoslezském kraji je evidováno od počátku nákazy 1397 lidí nakažených covidem-19, 867 se jich už vyléčilo, 44 lidí v souvislosti s koronavirem zemřelo.