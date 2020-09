Firem s britskými vlastníky je v ČR nejméně od 2016

"I když počet českých firem, které mají vlastníky z Velké Británie, klesá od roku 2016, Britové jsou aktuálně pátými nejčastějšími zahraničními vlastníky českých firem a v oblasti zahraničního obchodu patří k našim významným obchodním partnerům," uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Objem ovládaného podílu v základním jmění firem meziročně stoupl o zhruba miliardu korun a aktuálně je 50,4 miliardy korun. "To by mohlo znamenat, že podnikatelé z Velké Británie v ČR rozbíhají větší byznys," upozornila Štěpánová.

Vyjednávání mezi Velkou Británií a Evropskou unií, která mají upravit vzájemné vztahy mezi EU s její bývalou členskou zemí, zatím nedospěla k jednoznačným závěrům. V posledních dnech znějí stále četnější hlasy, že pokud se nepodaří dospět ke kompromisům do října, bude třeba připravit se na rozchod bez dohody. Ten by nastal po skončení přechodného období na konci roku. Dolní komora britského parlamentu přitom v druhém čtení schválila v pondělí kontroverzní návrh zákona o vnitřním trhu. Kabinet premiéra Borise Johnsona minulý týden přiznal, že opatření by porušilo části loni uzavřené dohody o vystoupení Británie z Evropské unie.