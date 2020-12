Jogurtů se více prodá ochucených, obliba bílých roste

Obliba bílých jogurtů se tak zvyšuje, což potvrzuje kromě Nielsenu také předseda představenstva Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.

Na zvyšující se spotřebu bílých jogurtů reagují i výrobci, například zařazování bio variant bílých jogurtů do své nabídky. Podle Kopáčka roste každoročně podíl výroby bílých jogurtů o jeden až jeden a půl procentního bodu. Důležité podle něj je, že je lidé nemusí jíst jenom samotné, ale využijí je také do majonéz nebo do salátů.

Častěji se pak prodávají také po Novém roce, když se lidé snaží jíst zdravěji. "Lidé si dávají novoroční předsevzetí, snaží se jíst zdravěji či držet různé diety, výrazně více tedy preferují bílé jogurty. Na jaře a v létě naopak posilují ovocné varianty, na podzim se pak dobře prodávají varianty jako čokoláda," uvedl marketingový manažer mlékárny Hollandia Jan Škoda.

Češi spotřebují za rok v průměru 15 kilogramů jogurtů a zakysaných mléčných výrobků. V Evropě přitom činí průměr na osobu a rok asi 19 kilogramů, uvedl dřív Kopáček. Podle údajů svazu se loni v ČR vyrobilo 130.400 litrů jogurtů.