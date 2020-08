Koronakrize těžce zasáhla textilní průmysl. Některé firmy měly propad až o polovinu

Negativní dopad měla pandemie podle Wiesnera i na cestovní ruch a podniky, které dodávají výrobky do automobilového průmyslu, na druhé straně se v ní dařilo nábytkářům a stavebníkům. Svaz má kolem 200 členů, z toho asi desetinu v textilním průmyslu.

Dopady koronaviru jsou podle Wiesnera obrovské. "Zatím se to nedá ještě všechno přesně vyčíslit. Ale u některých textilních podniků jsme dělali průzkum a až o 48 procent to šlo dolů. Celý průmysl je závislý na exportu a celosvětová pandemie zapříčinila obrovské stahování výrobků, výrobců i jednotlivých zakázek," uvedl.

Podle Wiesnera je potřeba, aby se výrobci zaměřili na úpravu výroby. "Měli by dělat výrobky s větší přidanou hodnotou, aby nebyli závislí na práci ve mzdě, to nebudou schopní do budoucna ustát. Finální výrobci se snaží, aby subdodávky byly za co nejmenší peníze, takže naši výrobci nemohou ustát navyšování nákladů, protože každoročně je poměrně velký tlak na to, aby se upravovaly mzdy," řekl Wiesner. Dodal, že je potřeba dělat samostatné výrobky nebo přejít na jinou výrobu s větší přidanou hodnotou.

Wiesner také uvedl, že pomohla opatření ze strany státu. "Jsou to různé programy, jako Antivirus a podobně. Byli jsme u toho, když se to tvořilo. Situace se ale i nyní vyvíjí špatně a my potřebujeme, aby se současné programy prodloužily, jinak podniky budou mít strašné problémy s náklady a mzdami a musely by propouštět pracovníky," dodal Wiesner.

Veletrhy se na brněnském výstavišti konají ode dneška do pondělí. Kvůli koronaviru a nepříznivé situaci v oboru jsou letos s nižší účastí a výlučně pro obchodníky jako obchodně-kontraktační akce. Vystavuje asi 120 značek.