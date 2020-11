Pivovary na Plzeňsku vaří vánoční piva, očekávají velký zájem

"Počítáme s tím, že se vánočních piv prodá stejně jako v minulých letech. Lidé jsou natěšení a určitě přijdou a ještě si koupí pivo v lahvích s sebou," řekl Petr Míč z marketingu plzeňského Purkmistru. Pivovar s restaurací očekává, že se prodej zhruba do poloviny ledna "rozjede". Pokud to tak bude, prodá všechno pivo.

Purkmistr uvařil na Vánoce sedmnáctistupňový světlý speciál, který bude mít na čepu od 14. prosince a bude také v lahvích, a to v 0,5 litru, v 0,7 litru v barikovaném provedení, kdy pivo tři měsíce zraje v dubových sudech a v třetinkách, takzvaný vymrazovaný, který bude mít 9,5 procenta alkoholu a půjde o dvacetistupňové pivo. "Když se hospody otevřou v příštím týdnu, nejméně polovina svátečního piva by se mohla vyčepovat," uvedl.

Pivovar Zlatá kráva v Nepomuku uvařil podle svého šéfa Radovana Sochora medový speciál Tele v medu. "Začneme ho prodávat na čerty," uvedl. Dalším vánočním pivem je Jiskra. Na lahve má speciální vánoční etikety a krabice. Pivovar chtěl původně vyrobit více druhů, nakonec se ale letos rozhodl jen pro jedno speciální pivo.

Sládek z plzeňského pivovaru Beer Factory Petr Krýsl uvařil vánoční polotmavý spodně kvašený sedmnáctistupňový bock, silnější pivo určené na zahřátí a barikovaný ležák. Tak z 90 procent bude piva lahvovat na vánoční spotřebu a dárky a stáčet do malých "party" soudků, se sudy velkých objemů moc nepočítá. "Hospody určitě zavezeme, ale záleží na výtoči," řekl. Neočekává, že by se tam lidé nahrnuli. "Po letním rozvolnění jsme všichni čekali, jaká to bude paráda, ale dělo se to velmi málo. Předpokládám, že to bude velmi podobné jako v září. Očekávám tak polovinu, někde třetinu lidí. Nevíme, jak jsou na tom lidé finančně a zdravotně, takže těžko říct," řekl.

"Tradičně připravujeme speciální vánoční balení a dárkové edice, které jsou velmi oblíbené. Letos například ležák Pilsner Urquell ve speciální litrové lahvi s patentním uzávěrem, adventní kalendář, speciální kufřík s plechovkami nebo dárkové balení s krýglem," uvedl mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář. Vzhledem k dosud nejistému termínu otevření restaurací pivovar na prosinec vánoční speciál nepřichystal.