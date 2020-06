Skupina Smartwings kvůli krizi propustí až téměř třetinu zaměstnanců

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Letecká skupina Smartwings, do níž patří i ČSA, propustí až 600 zaměstnanců. Bude se to týkat pilotů, stewardů i provozních a administrativních pracovníků. Důvodem jsou finanční problémy po koronavirové krizi. Společnost Smartwings to dnes oznámila v tiskové zprávě. Propouštět bude ve vlnách od července do února příštího roku, přesný počet bude záviset na vývoji ve společnosti. Ve skupině nyní pracuje kolem 2500 lidí.