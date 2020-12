Stavebnictví se zmítá v krizi. Analytici očekávají nejhlubší propad od roku 2012

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

České stavebnictví by letos mohlo meziročně klesnout až o osm procent. To by bylo nejvíce od roku 2012, kdy se produkce snížila o 7,6 procenta. Uvedli to analytici, které ČTK oslovila. Hlavním důvodem poklesu je podle nich nedostatek pracovníků, především těch zahraničních kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Podle většiny z nich stavebnictví klesne i příští rok.