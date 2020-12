Svaz pivovarů vyzval vládu, aby zvážila otevření hospod ve 4. stupni PES

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda by měla zvýšit kompenzace za zavřené restaurace. Současná úhrada 40 procent nákladů není dostatečná, mělo by jít alespoň o 60 procent. Vláda by také měla zvážit udržení provozu gastronomických zařízení i ve čtvrtém stupni protiepidemického systému (PES), sdělila dnes ČTK výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.