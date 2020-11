Výroba Škody Superb se přesune z Česka do Bratislavy, potvrdil Volkswagen

"Přesun produkce Superbu z české továrny v Kvasinách do Bratislavy poskytne Škodě v České republice potřebnou kapacitu k uskutečnění růstového plánu značky," uvedl koncern v tiskovém prohlášení. Společnou výrobu modelů Superb a Passat v Bratislavě pak vysvětluje jako synergický krok, neboť vozy patří do stejné rodinné větve.

Moving production of the next-generation #SkodaSuperb from Kvasiny to the @VWGroup plant in Bratislava 🇸🇰 in 2023 will free up capacity for the #SkodaKodiaq, #SkodaKaroq & another #ŠKODA model. The development of the next-generation #SUPERB will remain in the Czech Republic.