Energie českým domácnostem začínají zlevňovat. Neberte ale první nabídku pod úrovní stropu. Tohle vám hrozí

Poklesla na nejnižší úroveň od léta 2021. Právě tehdy se na trhu EU začal výrazněji projevovat hrozící fatální nedostatek plynu, který – zpětně viděno – souvisel i s tím, že Rusko se připravovalo na válku na Ukrajině. Proto omezovalo své dodávky do zemí EU v rámci krátkodobých kontraktů.

Pokles burzovní ceny plynu v EU má na svědomí zejména nadprůměrně teplé počasí. To by se mělo na kontinent vrátit v příštím týdnu, což je právě bezprostředním důvodem včerejšího poklesu ceny plynu na více než šestnáctiměsíční minimum. Teplé počasí má lví podíl na tom, že evropské zásobníky plynu jsou stále naplněny na zhruba 80 procent, což je o zhruba dvacet procentních bodů nad pětiletým průměrem pro tuto část roku. Dochází také k úsporám na straně domácností i podniků, které jsou dány jak úsporným nakládáním, tak omezováním výroby, například v průmyslu. Omezení výroby by však nemělo být tak výrazné, aby kontinent uvrhlo do jakkoli závažnější recese, což je další příznivá zpráva.

Na konci této topné sezóny by tak zásobníky mohly být stále naplněny z více než padesáti procent. To je komfortní situace pro to, aby mohly být kompletně naplněny před začátkem další topné sezóny, která startuje v říjnu 2023.

Takto poměrně příznivé vyhlídky mocně tlačí burzovní cenu plynu dolů. A tedy také burzovní ceny elektřiny, jejíž podstatná část se v EU z plynu vyrábí. S blížícím se koncem probíhající topné sezóny a nástupem jara proto také nelze vyloučit další, až dramatický propad cen plynu v EU. Je tudíž poměrně pravděpodobné, že čeští dodavatelé energií domácnostem v dohledné době zlevní ještě citelně výrazněji, než jak se „osmělují“ nyní. A protože nyní své zlevnění podmiňují víceletým zafixováním cen, mohl by se takovýto nový tarif, byť zlevněný pod úroveň vládou stanoveného stropu, jednoduše vymstít.

Lidé by proto neměli brát první zlevněnou nabídku, která se naskytne, zvláště tehdy ne, je-li podmíněna právě víceletou fixací. Mohli by totiž již poměrně brzy litovat, že nepočkali na ještě výhodnější ceny a ještě výhodnější podmínky. Ty mohou přijít již brzy, již na jaře.