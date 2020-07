Automobilka Daimler vykázala nižší ztrátu, než se očekávalo

Daimler uvedl, že výsledky podpořilo překvapivě silné oživení automobilového trhu a solidní výkon za červen. "Před námi je však stále spousta práce," upozornil šéf podniku Ola Källenius. Dodal, že firma musí dál pracovat na snižování nákladů a úpravě výrobních kapacit. Kompletní výsledky za letošní druhé čtvrtletí zveřejní Daimler příští týden ve čtvrtek.

Preliminary results for the second quarter 2020 above market expectations – positive Industrial Free Cash Flow.https://t.co/9EJ2hpjEdM