Britská ekonomika je poprvé po 11 letech v recesi, potvrdila závěrečná zpráva ONS

Výsledek je přesto nepatrně lepší, než ukazovala předběžná zpráva, podle které propad ve druhém čtvrtletí dosáhl 20,4 procenta.

V meziročním srovnání pak šesté největší hospodářství na světě zaznamenalo ve druhém čtvrtletí propad o 21,5 procenta. To je o dvě desetiny bodu lepší výsledek než v předběžné zprávě.

UK GDP fell by 19.8% in Quarter 2 2020 (revised from a 20.4% fall).



Across the first half of 2020, GDP fell 21.8% (revised from a 22.1% fall) https://t.co/sRzho3tv9m pic.twitter.com/1af7jZ0XXW