Deutsche Bank je opět ve ztrátě, loni činila 5,3 miliardy eur

Analytici v průměru očekávali za loňský rok ztrátu 5,1 miliardy eur a za poslední čtvrtletí jednu miliardu eur, uvedl server CNBC.

Za posledních pět let už má Deutsche Bank úhrnou ztrátu 15 miliard eur, zatímco v předchozím pětiletém období vykázala zisk devět miliard eur. Akcie Deutsche Bank pak za posledních deset let odepsaly zhruba 82 procent hodnoty.

