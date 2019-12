Žebříček UNCTAD zohledňuje podíl obyvatelstva s přístupem k internetu, s účtem u nějaké finanční instituce nebo s přístupem k mobilním peněžním službám, dále bezpečnost internetových serverů a spolehlivost poštovní služby.

V první desítce zemí se umístilo hned osm evropských států - Nizozemsko, Švýcarsko, Finsko, Británie, Dánsko, Norsko, Irsko a Německo. Jejich řadu postupující od prvního místa narušuje na třetím místě Singapur, první desítku pak uzavírá Austrálie.

