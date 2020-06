Německá ekonomika klesne o 6,5 procenta, odhadují poradci vlády

"Koronavirová pandemie zřejmě způsobí největší propad německé ekonomiky od založení spolkové republiky. Očekáváme ale, že hospodářství se v létě začne zotavovat," řekl šéf výboru Lars Feld.

LATEST: The German economy will shrink by 6.5% this year due to the coronavirus pandemic, the government's council of economic advisers said on Tuesday, adding that the slump will be prolonged if the number of new infections jumps again.@Lars_Feld #Germany #Economy #Government pic.twitter.com/73RIerZD0c