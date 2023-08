Innogy od října sníží cenu plynu statisícům zákazníků pod vládní strop

Pokud by se setkání Pavla Blažka s Martinem Nejedlým ukázalo jako plánované, bylo by to na odchod ministra spravedlnosti z vlády. Uvedl to dnes předseda vlády Petr Fiala (ODS). Blažek se v pondělí prostřednictvím vyjádření zaslaného novinářům omluvil. Pětihodinová schůzka proběhla minulou středu a šéf resortu spravedlnosti se hájil tím, že se musel schovat před bouřkou.