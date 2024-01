GLOSA | Události Petra Nutila: "Chcimír" Schillerová, zpoplatněná Slováková a novoroční apokalypsa

Začneme citátem.

„Tanky a střely nás nikam neposunou a já se vždycky osypu, když čtu ta vyjádření náčelníka našeho generálního štábu Karla Řehky, abychom se „připravovali na válku“; my se nechceme připravovat na válku, my chceme žít v míru,“ zafilosofovala si nad tématem výdajů na obranu Alena Schillerová z ANO. Za povšimnutí stojí především ona druhá část. Jde o dokonale absurdní geopolitický koncept, bezesporu. Je to jako říct, že s sebou nechceme nosit deštníky, protože chceme žít pod sluncem zalitou oblohou.

Děkujeme paní Alence za názor, je užitečný jako padák na ponorce. K oslňující moudrosti této paní snad už jen tolik: už od dob Machiavelliho je všeobecně známo pár věcí - Je velký rozdíl mezi tím, jaký život je, a jaký by měl být. Ten, kdo si nevšímá reality a nechce vidět, jací lidé jsou, a staví spíše na svých přáních a představách, jak by svět vypadat měl, nedopadne dobře.

A jestli si paní Alena není schopná uvědomit závažnost toho, že na evropském kontinentu zuří největší válka od druhé světové, nechápe geografickou blízkost Ukrajiny a výhrůžky Rusů, ať je prostě jen zticha. Nic lepšího v tuhle chvíli dělat ani nemůže.

Btw. Stojí za to připomenout, že zrovna třeba vláda Andreje Babiše ve svém programovém prohlášení slibovala navýšení prostředků na obranu, rozšíření aktivních záloh, či se chystali na posílení „schopnosti mobilizace a rozvinutí Armády České republiky do podoby obranyschopné a bojeschopné armády.“ Ale tak je to u Babišovců se vším.

Tak pojďme dál.

Zoufale potřebujeme západní systémy protivzdušné obrany, vzkázal Západu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poté, co Rusko zahájilo mohutnou vlnu bombardování civilních obytných budov, nemocnic a elektráren co celé zemi. Připomeňme si jednu podstatnou věc. Rusko útočí cíleně na civilisty. To, co dělá, není válka, ale terorismus. Terorismus je užití násilí za účelem zastrašit protivníka, přičemž terčem teroristických akcí jsou většinou civilisté. Akty násilí bývají plánovány tak, aby u veřejnosti vyvolaly pocit strachu a nejistoty. Víc než kdykoli jindy Ukrajina potřebuje silnou podporu a dodávky zbraní, jim se dokáže bránit, ne kecy o míru, milá paní Schillerová. Snad odhodlání Západu ještě chvíli navzdory podobným žvástům vydrží.

A pojďme pryč od války.

Piráti si zvolili nové vedení. Předsedu Ivana Bartoše doplnily čtyři dámy na místopředsednických místech. Po Kocmanové a Gregorové byly zvoleny Holomčík Leitnerová a Poživilová Michailidu. Gratulujeme. Bartoš po znovuzvolení řekl, že si dokáže představit za určitých okolností vystoupení strany z vlády. Jako jeden z možných důvodů označil prosazení manželství jako svazku muže a ženy do ústavy. Tak to tak vypadá, že předvolební kampaň před sněmovními volbami 2025 právě začíná.

Ani letos si bohužel „věštci“ a astrologové neodpustili svoje předpovědi na další rok. Jako každý rok, i letos bulvár vytáhl ze šuplíku babu Vangu, Nostradama a jal se strašit lidi válkami, přírodními pohromami, epidemiemi, brutální ekonomickou krizí a drtivými dopady vesmírných těles a tak. Já nevím jak vás, ale mě už tohle každoroční kecy jen strašně nudí. Tak jen doufám, že se tím taky nenecháte stresovat.

Brněnská celebrita Nela Slováková sdělila světu, že už svoje fotky nebude lidem ukazovat zadarmo, ale že si za ně (pokud je chcete bůhvíproč vidět) budete muset zaplatit. Tak dík, myslím že to bez nich přežiju, stejně jako doteď.

Jo a když jsme u toho Brna, tak naprosto nutně potřebujete vědět, že na České televizi odstartovala druhá série naprosto božského seriálu Dobrá ráno, Brno. To prostě musíte vidět.

No a kromě toho v Čechách zas řádí covid. Ale už to nikoho nezajímá.

Tak to je pro dnešek všechno.