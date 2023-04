GLOSA | Události Petra Nutila: Noční vlci, výročí Hitlerovy smrti a plundrování lesů

Ruský motorkářský klub Noční vlci, který má úzké vazby na ruského prezidenta Vladimira Putina, včera vyrazil na „vlasteneckou“ spanilou jízdu z Moskvy do Berlína. Do německé metropole chtějí motorkáři vybavení symboly na podporu války na Ukrajině dojet 9. května.

Českou republiku, jak to tak vypadá, už podruhé za sebou vynechají. Zda to je líto Jaroslavu Foldynovi z SPD, anebo Michalu Haškovi z ČSSD, coby účastníkům předchozích společných akcí s touhle propagandistickou partou, noviny neuvádí. Tak aspoň třeba nechytnou vlka. Nebo tak něco.

Mimochodem, server Aktuálně v roce 2015 publikoval mimořádně poučný rozhovor, v němž ideolog ruského motorkářského klubu Alexej Vajc v reakci na tehdejší ruskou agresi proti Ukrajině, obsazení Krymu apod. řekl s nebývalou prostotou: „Nechte Slovany, aby si to vyříkali mezi sebou, a dosáhnou míru.“ Tak jo. Nechme stranou, jak moc se tahle slova kryjí se současnými chcimíry, a jen konstatujme, že tohle vyříkávání, které Rusové praktikují se svými blízkými i vzdálenějšími sousedy dlouhodobě, jsme si mohli sami vyzkoušet v roce 1968. Není to nic nového. Už blahé paměti Karel Havlíček Borovský měl jasno v tom, že „Rusové rádi nazývají všechno ruské slovanským, aby pak mohli tvrdit, že všechno slovanské je ruské.“

Na dnešní den připadá další hezké výročí, totiž smrtozeniny Adolfa Hitlera, nacistického diktátora, který v bratrském objetí s tehdejším Sovětským svazem začal druhou světovou válku a společnými silami během pár let proměnili Evropu na prach a ruiny.

A když jsme u těch komiků. Hnutí SPD nebude s Rajchlovou stranou PRO stavět kandidátky, protože podle Okamury totiž není strana euroskeptická. Spolupráce s Trikolorou je ale podle šéfa SPD již ověřená. Však jasně, to by tak hrálo, aby nějaký tunelář Rajchl strkal nos do Tomiova monopolu na vlasteneckou politiku, který si svoje politické projekty nejradši vykrádá sám.

Zástupci vládní koalice se chystají znovu zasednout a hledat shodu na konsolidačním balíčku, který by měl podle představ ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) dostat pod kontrolu růst výdajů a skoro třistamiliardových schodek státního rozpočtu. Očekávat se dá klasická Cimrmanova frustrační kompozice s prvky očekávání a zklamáním, které ukáže, jak by řekl kdysi bývalý premiér Sobotka, že „naše předvolební sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce“. A tak dojde jistě i na zvyšování daní a další radosti. Není to nic hezkého, ale udělat se to musí. Vím, že to neslyšíte rádi, ale pořád je to lepší než nechat vládnout Babiše, rozhazovat prachy vidlemi jak ožralý námořník v přístavu a za pár let nechat stát zkrachovat komplet. Sorryjako.

Bulvár se věnoval nesmyslům typu Survivor, nebo přinesl zprávu o houbaři Tomášovi, který si z lesa přinesl pět košů hub a snesla se na něj kritika za nenažranost a plundrování lesů, což potvrzuje, že tahle země ještě pořád nemá žádné vážné problémy.

Tak si přeju, aby to tak i zůstalo.