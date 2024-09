KOMENTÁŘ | Volby by se rušit neměly. Vláda si může zachránit krk před opoziční demagogií

Již tento víkend by se měly konat po celé České republice s výjimkou Prahy volby do krajských zastupitelstev. Do cesty jim ale přišla nečekaná překážka – povodně. „Aktuální situací i zajištěním řádného průběhu voleb na celém území ČR se dnes bude zabývat vláda. Zároveň na ministerstvu vnitra pracovní skupina vyhodnocuje všechny potřebné technické a organizační aspekty k zajištění podmínek pro to, aby volby řádně proběhy ve všech regionech,“ informoval resort vnitra na sociální síti X.

Primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO) plánuje požádat vládu o odložení krajských a senátních voleb, které se mají konat v pátek a sobotu. Důvodem jsou závažné problémy způsobené povodněmi, které zasáhly Opavu a další místa v Česku. „Připravit volby v tomto stavu bude velmi náročné. Některé volební místnosti nebudeme moci vůbec otevřít. Pravděpodobně ani nedokážeme zajistit roznesení volebních lístků,“ řekl.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) by kvůli případnému posunutí voleb musel být vyhlášen stav legislativní nouze. Nicméně hasiči sami potvrdili, že jsou připraveni starostům pomoct s organizací v souladu se zákonem.

Konání voleb již tento víkend je náročné jak pro stát, tak pro samosprávy. Volební místnosti může být prakticky nemožné zřídit v některých vyplavených obcích či městských částích. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ještě Česko ani není z nejhoršího venku – očekává se růst hladiny toků v nižších polohách, kam velká voda steče z hor.

Sám premiér Petr Fiala při pondělní návštěvě Jeseníku hovořil o tom, že je nutné nejdříve obnovit kritickou infrastrukturu, a až posléze doručovat další pomoc. Opravy po povodních mohou trvat dlouhé týdny, ne-li měsíce. Sotva pár dní po opadnutí vody tedy ještě nemusí být připravené všechny budovy, které běžně slouží jako volební místnosti.

Jenže pro demokratické zřízení je zcela klíčové, aby se volby konaly – ať to ze strany vlády vypadá jakkoli tvrdohlavě. Proto záleží hlavně na uvážení hasičů a jiných složek záchranného systému, jestli si troufnou volby pořádat. Jelikož už několikrát potvrdili, že to zvládnou, není nutné mít obavy. Hasiči sami o sobě nejen při letošních povodních prokázali důvěryhodnost v kritických situacích.

Politické strany – opoziční i vládní – ale s kampaní neskončily. Tým SPD vůbec nepolevil, naopak na facebooku denně sdílí řadu protivládních a protiimigračních hesel. Například ODS minimálně za posledních čtyřiadvacet hodil nesdílela jediný kampaňový slogan nebo útok proti opozici, totéž platí o Pirátské straně , KDU-ČSL a celé koalici SPOLU .

Zdá se, že kupříkladu šéf hnutí ANO se ze svých sociálních sítí od soboty stáhnul. Lídryně koalice Stačilo! Kateřina Konečná naopak využila současné situace k tomu, aby zdůraznila , že došlo „k totálnímu selhání státu“.

Zatímco tedy vládní politici zveřejňují příspěvky hlavně se všemožnými varováními a ukázkami reálné přítomnosti na místech nejvíce zasaženými povodněmi, ti opoziční využívají nastalé situace k posilování vlastní pozice a kampaně. A není nezajímavé, že navzdory této situaci jsou to právě vládní politici, kdo sdělil, že se volby rušit nebudou.