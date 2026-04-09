Pardubický soud poslal do vazby dalšího obviněného v případu požáru haly v Pardubicích, který je vyšetřován pro podezření z teroristického útoku. Policie o zadržení tohoto člověka informovala v minulém týdnu.
Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě v sobotu informovala o zadržení další osoby v souvislosti s pardubickým případem. Vrchní státní zastupitelství v Praze pak v pondělí podalo návrh na vzetí do vazby.
Policie již prozradila, jak pardubický okresní soud rozhodl. "Soudce vyhověl návrhu státního zástupce v plném rozsahu a osobu poslal do vazby. Akceptovány byly všechny tři důvody, tj. útěková, koluzní i předstihová vazba," uvedla na sociální síti X.
Strážci zákona také v sobotu sdělili, že jednoho člověka zadrželi jejich bulharští kolegové. V souvislosti s případem bylo již dříve zadrženo dalších sedm osob. Jde o státní příslušníky Česka, Polska a Spojených států amerických.
K požáru v Dělnické ulici v Pardubicích došlo v pátek 20. března. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
Policejní prezident Martin Vondrášek dříve prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil.
Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale následně oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
Aktualizováno 6. dubna 2026 19:22
Žalobci navrhli vazbu pro dalšího obviněného v pardubickém případu
Další dva podezřelí v pardubickém případu. Jednoho vypátrali v Bulharsku
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Další z obviněných v kauze pardubického útoku skončil ve vazbě
před 2 hodinami
Pravda o projevech změny klimatu v Česku. Nejde jen o rostoucí teploty
před 3 hodinami
Žena spáchala atentát. Před sto lety chtěla zabít Mussoliniho
před 4 hodinami
Ministerstvo výrazně snížilo cenový strop na pohonné hmoty
před 4 hodinami
USA z NATO nemohou jen tak vystoupit, připomíná americký senátor. Trump k rozvázání smlouvy nemá pravomoci
před 5 hodinami
Pavel: Trump v posledních týdnech poškodil důvěryhodnost NATO více, než Putin za celé roky
před 6 hodinami
Strop na pohonné hmoty s cenami zatím příliš nepohnul. Analytik prozradil, jaký očekává další vývoj
před 7 hodinami
Pokud nedodržíte dohodu, zahájíme vojenskou akci, jakou svět dosud neviděl, vzkázal Trump Íránu
před 8 hodinami
USA nejsou jediné, kdo kvůli příměří nešetří sebechválou. Skutečný vítěz ale leží jinde
před 9 hodinami
Vance v Budapešti po boku Orbána popřel, že se Spojené státy míchají do maďarských voleb
před 10 hodinami
Zelenskyj: Washington záměrně ignoruje důkazy o tom, že Moskva aktivně pomáhá Íránu
před 10 hodinami
Trumpova propaganda jede na plné obrátky. Hegseth označil křehké příměří s Íránem za historické a drtivé vítězství
před 11 hodinami
Odešla atletická legenda. Zemřel diskař Imrich Bugár
před 11 hodinami
Rutte se setkal s Trumpem. Odmítl říct, jestli USA chtějí vystoupit z NATO
před 13 hodinami
Počasí do konce týdne: Bude ještě mrznout, přidají se i deště
včera
Írán nepochopil, že Libanonu se příměří netýká, prohlásil Vance. Izrael by se ale podle něj mohl zklidnit
včera
Trump pohrozil uvalením padesátiprocentních cel na zemi, která bude dodávat zbraně Íránu
včera
Pojedu v čele české delegace na summit NATO, oznámil Pavel
včera
Írán opět zavřel Hormuzský průliv, tentokrát kvůli Libanonu. Ten ale nebyl součástí dohody, varuje Trump
včera
Předvolební průzkumy v Maďarsku: Očekává se historický zlom a drtivé vítězství opozice
Předvolební průzkumy v Maďarsku: Očekává se historický zlom a drtivé vítězství opozice
