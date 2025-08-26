Drama na řece. Muž napadl lidi a zmocnil se lodi, policistům neuprchl

Neobvyklý případ řešili policisté v neděli večer v Praze a jejím okolí. Muž u Vraného nad Vltavou napadl několik osob na lodi, které se zmocnil a odjel s ní na Berounku v Radotíně, kde uvízl. Tam byl nakonec zadržen, informoval webnovinky.cz.
Podle policistů došlo k napadení několika lidí, kteří z lodi naskákali do řeky. Přinejmenším někteří z napadených skončili v nemocnici. Útočník se zmocnil plavidla a odplul s ním směrem do Prahy. To už probíhalo pátrání. Do akce se zapojil i vrtulník, který loď našel na Berounce u Radotína.
Svědci popsali zmíněnému webu, že muž s lodí plul proti proudu Berounky, ačkoliv byl varován, že řeka je mělká, takže plavidlo uvízne. Tak se také stalo. Na místo dorazila policejní hlídka, dostavily se i prvosledové hlídky s dlouhými zbraněmi. Strážci zákona se k plavidlu nakonec dostali na raftu a útočníka zadrželi.
"Samotným napadením se nadále zabývají kriminalisté. Právní kvalifikace zatím nebyla stanovena," sdělila policejní mluvčí Michaela Richterová.
