Pražská policie vyjížděla v neděli kolem poledne do bytu v pražském Braníku. Podle hlášení tam mělo dojít k ublížení na zdraví. Nic takového se ale nepotvrdilo. Policisté zajistili dva muže, jeden z nich byl silně podnapilý.
Policie po poledni informovala, že prověřuje oznámení od muže, který uvedl, že ve svém bytě v Branické ulici ublížil jiné osobě. Po příjezdu strážců zákona se dotyčný uzavřel v bytě. Na místo byla přivolána zásahová jednotka a policejní vyjednavač.
Policisté po několika minutách sdělili, že oznamovatele události již mají ve svých rukou. Žádnou zbraň u něj nenašli. Drama tím ale neskončilo, protože nastaly problémy s jiným mužem.
"V bytě se nenacházela žádná zraněná osoba, ale pouze druhý muž, který před policisty utekl na střechu domu," napsala policie s tím, že v akci je policejní vyjednavač. Ten nakonec osmačtyřicetiletého muže přesvědčil, aby slezl ze střechy. Poté si ho převzali záchranáři.
"Na místě nebyla zraněna žádná osoba. U oznamovatele (50 let) zjištěno 2,7 promile alkoholu v dechu," dodala policie k případu.
Související
Stopy vedou do Brna. Policie žádá o pomoc v případu výhrůžek otrávením vody
Policie hledá hazardéra, který v srpnu zastavil metro. Jel na spřáhle
krimi , Policie ČR , Praha
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Drama v Praze. Policie zajistila dva muže, roli sehrál alkohol
před 41 minutami
ANO před Spolu a SPD, ukazuje průzkum. Piráti míří před Starosty a nezávislé
před 1 hodinou
V Česku se zřejmě vyskytlo tornádo. Na Hodonínsku, kde mohlo vyvolat nepříjemné vzpomínky
před 2 hodinami
Polsko o dronech nechce jednat, je to provokace, stěžuje si Moskva
před 3 hodinami
Zelenskyj na straně Trumpa. Snižte spotřebu ruské ropy, vyzývá spojence
před 3 hodinami
Adam Hanka: Selhání tradičních stran nám otevřelo cestu. Voličům už marketing nestačí, říká šéf Voltu
před 4 hodinami
Polskem zněly sirény. Ruské drony tentokrát zůstaly nad Ukrajinou
před 5 hodinami
Stopy vedou do Brna. Policie žádá o pomoc v případu výhrůžek otrávením vody
před 6 hodinami
První předpověď počasí na příští víkend. Teploty budou příjemné
včera
Rozloučení s kameramanem Františkem Němcem. Přišel i známý herec
včera
Slávisticko-plzeňsko-ostravská nebezpečná hra s ohněm. Snad se z ní nestane precedens
včera
Policie hledá hazardéra, který v srpnu zastavil metro. Jel na spřáhle
včera
Polské a spojenecké stíhačky musely znovu do vzduchu, potvrdil Tusk
včera
Voda je otrávená, vyhrožuje anonym. Policie po dotyčném pátrá
včera
Princ Harry na Ukrajině. Vyslyšel žádost z epicentra války
včera
Rok od ničivých povodní. Způsobil je Boris, o život přišlo sedm lidí
včera
Trump si klade podmínky. Na Rusko uvalí další sankce, pokud ho vyslyší členové NATO
včera
ANO trvá na členství Česka v EU a NATO, naznačil Havlíček před volbami
včera
Okamura použil píseň známé zpěvačky. Kohoutová se hodlá bránit
včera
Babiš je preferovaným příštím premiérem. Fialu předčili další dva politici
Do sněmovních voleb zbývá necelý měsíc a průzkumy mluví jasně. Opoziční hnutí ANO míří k triumfu, většinu ale s pravděpodobností hraničí s jistotou samo nezíská. Přesto je expremiér Andrej Babiš (ANO) podle šetření agentury Median pro Radiožurnál a web iROZHLAS.cz preferovaným příštím premiérem pro největší skupinu voličů.
Zdroj: Jan Hrabě