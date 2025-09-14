Drama v Praze. Policie zajistila dva muže, roli sehrál alkohol

Jan Hrabě

14. září 2025 13:34

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Pražská policie vyjížděla v neděli kolem poledne do bytu v pražském Braníku. Podle hlášení tam mělo dojít k ublížení na zdraví. Nic takového se ale nepotvrdilo. Policisté zajistili dva muže, jeden z nich byl silně podnapilý. 

Policie po poledni informovala, že prověřuje oznámení od muže, který uvedl, že ve svém bytě v Branické ulici ublížil jiné osobě. Po příjezdu strážců zákona se dotyčný uzavřel v bytě. Na místo byla přivolána zásahová jednotka a policejní vyjednavač. 

Policisté po několika minutách sdělili, že oznamovatele události již mají ve svých rukou. Žádnou zbraň u něj nenašli. Drama tím ale neskončilo, protože nastaly problémy s jiným mužem. 

"V bytě se nenacházela žádná zraněná osoba, ale pouze druhý muž, který před policisty utekl na střechu domu," napsala policie s tím, že v akci je policejní vyjednavač. Ten nakonec osmačtyřicetiletého muže přesvědčil, aby slezl ze střechy. Poté si ho převzali záchranáři.

"Na místě nebyla zraněna žádná osoba. U oznamovatele (50 let) zjištěno 2,7 promile alkoholu v dechu," dodala policie k případu. 

Související

Více souvisejících

Zdroj: Jan Hrabě

