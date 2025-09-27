Pražská policie už zná totožnost mladíka, který v srpnu zastavil provoz metra na lince C. Jde o chlapce, jemuž ještě nebylo ani patnáct let. Případ proto už nebude dále medializován.
Policie poděkovala veřejnosti a médiím za pomoc při pátrání. "Vzhledem k tomu, že se jedná o chlapce mladšího patnácti let, k případu nadále nebudeme poskytovat žádné informace," uvedla pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Strážci zákona jejím prostřednictvím opět apelovali na lidi, aby nic takového nedělali. "Opakovaně důrazně varujeme všechny před tímto nebezpečným jednáním, které může mít tragické následky," vzkázala Kropáčová.
K incidentu došlo v úterý 26. srpna krátce po 17. hodině. Policie tehdy přijala oznámení o muži, který jel na spřáhle metra a posléze utekl do tubusu. Provoz metra byl okamžitě zastaven, rozběhlo se rozsáhlé pátrání. Dotyčného se ale najít nepodařilo.
"Na základě dalšího šetření policisté zajistili velké množství kamerových záznamů, na nichž je vidět, že muž poprvé vlezl na spřáhlo mezi vagóny ve stanici metra Kačerov a jel až do stanice metra Roztyly. Zde podél tubusu přešel do přední části prvního vagónu, zde se opět zachytil spřáhla a jel do další stanice," sdělila mluvčí před několika týdny.
Před odjezdem soupravy oslovil řidiče neznámý mladík, který s největší pravděpodobností znal mladíka na spřáhle. Odvedl tak pozornost řidiče. Na kamerách byl zachycen i další muž, který čekal ve stanici Chodov, kde vše natáčel.
Policie již dříve v případu zahájila úkony trestního řízení pro podezření z výtržnictví, za které by dospělé osobě v případě dopadení a odsouzení hrozil trest odnětí svobody v délce až dvou let.
Související
Metro čeká o víkendu další výluka. Áčko zastoupí tramvaje
150 let pražské MHD. První tramvaje měly jiný pohon, než známe dnes
Metro , krimi , Policie ČR , MHD Praha , Praha
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Metro v srpnu zastavil školák mladší patnácti let, zjistila policie
před 1 hodinou
Volební sliby pod lupou. Ekonomka pro EZ vysvětluje, proč strany nejsou k voličům fér
před 2 hodinami
Rusové fantazírují o ukrajinské provokaci a začátku třetí světové války
před 2 hodinami
Žádost o voličský průkaz už jen osobně. Čas máte do středy
před 3 hodinami
Princ Andrew, Musk či Bannon. Američanové uvolnili další část Epstein Files
před 4 hodinami
Finále kampaně dostává zápletku. ANO kleslo na 28 procent, dvě uskupení jsou na hraně
před 5 hodinami
Počasí bude příští týden místy mrazivé, teploty v noci klesnou pod nulu
včera
Finsko tlačí na USA, aby v Evropě ponechaly klíčové vojenské vybavení na ochranu před Ruskem
včera
Protest v New Yorku: Netanjahu nemluví naším jménem, říká židovský demonstrant
Aktualizováno včera
Zelenskyj: Na Ukrajinu pronikly průzkumné drony z Maďarska
včera
"Odvezli mě rovnou do chladícího boxu v márnici.“ Teenager z Gazy popsal hrůzy izraelské války
včera
Netanjahu v OSN nešetřil kritikou. Delegáti před projevem opustili sál
včera
Netanjahu musel letět na zasedání OSN oklikou. Bál se zatčení v Evropě
včera
Netanjahu vystoupí na Valném shromáždění OSN. Očekává se ostrý projev
včera
Pohlaví jsou jen dvě, zakotvilo Slovensko do ústavy. Zakázalo adopci homosexuálním párům
včera
Dočasným šéfem poválečného Pásma Gazy by mohl být Tony Blair
včera
Jak rozpoznat deepfake? AI dokáže zmanipulovat veřejné mínění i ovlivnit výsledky voleb
včera
Konec Izraele v Eurovizi? EBU o tom nechá hlasovat
včera
Trumpova obchodní válka neskončila. Na stole jsou nová stoprocentní cla
včera
Pod našima nohama bují obří problém. Města napříč světem zaplavují krysy, a jejich počet prudce stoupá
Jednoho rána loni John Gladwin objevil, že pytel s hlínou pod jeho kuchyňským dřezem je roztrhán na kusy. O několik dní později ucítil pronikavý, nasládlý pach, podobný tomu u kontejnerů v jeho bytovém domě. Okamžitě mu došlo, co se stalo: „Krysy,“ říká Gladwin, který žije s pěti dětmi v Croydonu.
Zdroj: Libor Novák