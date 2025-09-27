Metro v srpnu zastavil školák mladší patnácti let, zjistila policie

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. září 2025 12:09

Metro
Metro Foto: Tomáš Sůsa / INCORP images

Pražská policie už zná totožnost mladíka, který v srpnu zastavil provoz metra na lince C. Jde o chlapce, jemuž ještě nebylo ani patnáct let. Případ proto už nebude dále medializován. 

Policie poděkovala veřejnosti a médiím za pomoc při pátrání. "Vzhledem k tomu, že se jedná o chlapce mladšího patnácti let, k případu nadále nebudeme poskytovat žádné informace," uvedla pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová. 

Strážci zákona jejím prostřednictvím opět apelovali na lidi, aby nic takového nedělali. "Opakovaně důrazně varujeme všechny před tímto nebezpečným jednáním, které může mít tragické následky," vzkázala Kropáčová.

K incidentu došlo v úterý 26. srpna krátce po 17. hodině. Policie tehdy přijala oznámení o muži, který jel na spřáhle metra a posléze utekl do tubusu. Provoz metra byl okamžitě zastaven, rozběhlo se rozsáhlé pátrání. Dotyčného se ale najít nepodařilo. 

"Na základě dalšího šetření policisté zajistili velké množství kamerových záznamů, na nichž je vidět, že muž poprvé vlezl na spřáhlo mezi vagóny ve stanici metra Kačerov a jel až do stanice metra Roztyly. Zde podél tubusu přešel do přední části prvního vagónu, zde se opět zachytil spřáhla a jel do další stanice," sdělila mluvčí před několika týdny. 

Před odjezdem soupravy oslovil řidiče neznámý mladík, který s největší pravděpodobností znal mladíka na spřáhle. Odvedl tak pozornost řidiče. Na kamerách byl zachycen i další muž, který čekal ve stanici Chodov, kde vše natáčel. 

Policie již dříve v případu zahájila úkony trestního řízení pro podezření z výtržnictví, za které by dospělé osobě v případě dopadení a odsouzení hrozil trest odnětí svobody v délce až dvou let.

25. září 2025 19:41

Za vraždou seniora v Praze je skupina cizinců. Některé zadrželi v zahraničí

Související

Více souvisejících

Metro krimi Policie ČR MHD Praha Praha

Aktuálně se děje

před 37 minutami

před 1 hodinou

Veronika Nálepová

Volební sliby pod lupou. Ekonomka pro EZ vysvětluje, proč strany nejsou k voličům fér

Vyšší důchody, levnější energie či nulová DPH – některé strany slibují lákavé výdaje, ale neřeší jejich financování. Ekonomka Veronika Nálepová z ostravské European Research University pro EuroZprávy.cz upozornila, že bez jasně vysvětlených zdrojů jde jen o marketing, nikoli skutečný plán. Česko přitom svazují dluhová brzda i nový fiskální rámec EU. Voliči by podle ní měli slyšet celou rovnici – co, kdy, za kolik a na úkor čeho. Jinak hrozí opakování drahých chyb z minulosti.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

včera

Alexander Stubb

Finsko tlačí na USA, aby v Evropě ponechaly klíčové vojenské vybavení na ochranu před Ruskem

Finský prezident Alexander Stubb ve čtvrtek řekl pro deník Politico, že Pentagon by měl ponechat klíčové vojenské vybavení v Evropě. Je to nezbytné pro odstrašení Ruska, a to i navzdory tomu, že se Washington připravuje na snížení počtu vojáků rozmístěných na kontinentu. Stubb hovořil ve finské rezidenci v New Yorku a uvedl, že ho „příliš neznepokojuje“ výsledek probíhající revize amerických strategických aktiv po celém světě. 

včera

protesty v Izraeli, Photo by Levi Meir Clancy

Protest v New Yorku: Netanjahu nemluví naším jménem, říká židovský demonstrant

Mezi protestujícími, kteří skandovali „Svobodná Palestina“ na náměstí Times Square během projevu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, byl i rabín Jicchok Deutsch. Podle něj by Netanjahu neměl být v New Yorku a neměl by promlouvat v Organizaci spojených národů. „Jsme tady, abychom řekli, že nemluví naším jménem,“ prohlásil rabín.

Aktualizováno včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj: Na Ukrajinu pronikly průzkumné drony z Maďarska

Vztahy mezi Kyjevem a Budapeští se v posledních měsících neustále zhoršují. Ukrajina v pátek oznámila, že průzkumné drony z Maďarska narušily její vzdušný prostor. O incidentu informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po zasedání vlády.

včera

včera

Delegáti opouští sál Valného shromáždění kvůli projevu Netanjahua

Netanjahu v OSN nešetřil kritikou. Delegáti před projevem opustili sál

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve svém projevu na 80. zasedání Valného shromáždění OSN ostře odmítl myšlenku palestinského státu. Nedávnou vlnu uznání Palestiny ze strany Francie, Británie, Kanady, Austrálie a dalších západních zemí označil za „ostudnou, naprosté šílenství a pomatenou“. Premiér zaútočil na světové lídry, kteří podle něj ustupují tlaku.

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu musel letět na zasedání OSN oklikou. Bál se zatčení v Evropě

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se cestou na zasedání OSN v New Yorku opět vyhnul vzdušnému prostoru několika evropských zemí a zvolil výrazně delší letovou trasu. Netanjahu čelí zatykači Mezinárodního trestního soudu (ICC) kvůli obviněním z válečných zločinů, včetně použití hladovění jako válečné metody.

včera

včera

Robert Fico

Pohlaví jsou jen dvě, zakotvilo Slovensko do ústavy. Zakázalo adopci homosexuálním párům

Slovenský parlament v pátek schválil změnu ústavy, která stanovuje, že všichni občané jsou buď mužského, nebo ženského pohlaví. Zároveň novela omezuje adopci pouze na manželské heterosexuální páry a zakazuje surogátní mateřství. Tento kontroverzní krok vlády Roberta Fica vyvolává obavy o dodržování lidských práv a vede k otevřenému střetu s právem Evropské unie.

včera

Tony Blair

Dočasným šéfem poválečného Pásma Gazy by mohl být Tony Blair

Bývalý britský ministerský předseda sir Tony Blair se účastní jednání o možnosti vést přechodnou poválečnou správu v Pásmu Gazy. Britská stanice BBC uvedla, že by tento návrh mohl mít podporu Bílého domu. Podle plánu by Blair stál v čele řídícího orgánu, který by byl podporován OSN a arabskými státy Perského zálivu, a kontrolu by pak následně předal zpět do rukou Palestinců. 

včera

Deepfake Babiš

Jak rozpoznat deepfake? AI dokáže zmanipulovat veřejné mínění i ovlivnit výsledky voleb

Deepfake videa, falešné vizuály a manipulované nahrávky se stávají běžnou součástí české politiky. To, co začínalo jako recese nebo laciný vtip, dnes ohrožuje samotnou férovost volební soutěže. Příklady ze Spojených států ukazují, že jediný podvrh dokáže ovlivnit tisíce voličů. V prostředí, kde je důvěra v politiku na kritickém minimu, je riziko pro Českou republiku o to větší.

včera

Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses)

Konec Izraele v Eurovizi? EBU o tom nechá hlasovat

Evropská vysílací unie (EBU) potvrdila, že v listopadu uspořádá online hlasování, které může vést k vyloučení izraelského vysílatele Kan z příštího ročníku písňové soutěže Eurovize. Tento krok přichází v reakci na to, že několik členských zemí pohrozilo, že by Eurovizi 2026 bojkotovalo, pokud by Izraeli byla účast opět povolena.

včera

Dovoz a vývoz zboží

Trumpova obchodní válka neskončila. Na stole jsou nová stoprocentní cla

Britská vláda prohlásila, že naléhavě jedná se Spojenými státy o clech na farmaceutické výrobky. To se děje poté, co prezident USA Donald Trump oznámil zavedení nového 100% cla pro farmaceutické firmy, pokud nezahájí výrobu přímo v USA. Britský vládní mluvčí sdělil, že si jsou vědomi obav průmyslu a budou nadále tlačit na takový výsledek, který odráží sílu vztahu obou zemí.

včera

Pod našima nohama bují obří problém. Města napříč světem zaplavují krysy, a jejich počet prudce stoupá

Jednoho rána loni John Gladwin objevil, že pytel s hlínou pod jeho kuchyňským dřezem je roztrhán na kusy. O několik dní později ucítil pronikavý, nasládlý pach, podobný tomu u kontejnerů v jeho bytovém domě. Okamžitě mu došlo, co se stalo: „Krysy,“ říká Gladwin, který žije s pěti dětmi v Croydonu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy