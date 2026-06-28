Nečekaná linka v případu ozbrojeného učitele. Nedávno se viděl s předními politiky

Česko v týdnu zažilo dramatické pátrání po ozbrojeném muži, který byl nakonec dopaden v Praze, aniž by se komukoliv něco stalo. Policie během pátrací akce posílila ostrahu některých vládních budov. Jak totiž vyšlo najevo, hledaný muž byl minulý víkend v blízkosti premiéra Andreje Babiše (ANO) a jednoho z ministrů.
Podle informací deníku Blesk se obviněný muž pohyboval minulou sobotu na akci, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí pořádalo na pozemku Úřadu vlády. Učitel se dokonce objevil na fotkách s Babišem a ministrem práce Alešem Juchelkou (ANO).
"Vůbec se s ním neznám. Vyfotil jsem se ten den minimálně 300krát, byla tam hromada lidí a stánků," řekl Juchelka zmíněnému listu. "Měl jsem trochu strach, když jsem se to dneska dozvěděl. Jsem rád, že ho chytili," dodal.
Případ začal oznámením, které v úterý ráno učinila blízká osoba hledaného pětapadesátiletého muže. Policistům sdělila, že muž je ve špatném psychickém stavu, má u sebe přesně nezjištěnou střelnou zbraň a míří na učiliště ve středočeských Čelákovicích.
"Na oznámení, které pro nás bylo v tu chvíli naprostou prioritou, jsme neprodleně zareagovali a na učiliště jsme vyslali všechny dostupné síly a prostředky, včetně policistů středočeské zásahové jednotky. Policisté okamžitě prohledali školu i její okolí a objekt uzavřeli. Mezitím další policisté pátrali po 55letém muži v okolí školy a na území Čelákovic," uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Pátrání se následně rozšířilo na Nymbursko, do Královehradeckého kraje a Prahy. Mohly za to nové poznatky o kontaktech hledaného. Ukázalo se také, že muž má k dispozici dvě vozidla, konkrétně Škodu Fabii a Renault Megane.
"Na základě zjištěných poznatků, že by hledaný muž měl směřovat i k objektům Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jsme z preventivních důvodů rozšířili bezpečnostní opatření i k těmto subjektům," zmínila mluvčí.
Po muži pátralo více než šest desítek policejních hlídek, v akci byl vrtulník. Muže se nakonec podařilo zadržet v pražských Strašnicích. Následně byly zahájeny úkony trestního řízení, včetně prohlídek bytových a nebytových prostor.
"Při tomto úkonu policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se o dvě dlouhé zbraně (plynovou brokovnici a vzduchovku) a tři nože. K pořízení těchto zbraní není potřebný zbrojní průkaz. Zbraně jsme zajistili a budou podrobeny balistické expertíze," sdělila mluvčí.
Kriminalisté již zahájili trestní stíhání pětapadesátiletého muže a obvinili ho z trestného činu nebezpečné vyhrožování. Důvody jednání jsou nadále předmětem vyšetřování. Obviněný muž, jemuž hrozí až tříletý trest odnětí svobody, byl umístěn do zdravotnického zařízení.
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Zdroj: Lucie Žáková