Novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích. Policie opustila místo činu

Policie pokračuje s vyšetřováním pátečního podezřelého požáru v Pardubicích, který je prověřován pro podezření z teroristického útoku. Kriminalisté dokončili ohledání místa činu a předali areál zpátky do rukou vlastníka.
Policie v neděli před polednem prozradila, že místo pátečního požáru již její příslušníci opustili. "Ohledání místa činu jsme dnes ukončili a objekt předali vlastníkovi," uvedli strážci zákona na sociální síti X.
O požáru haly v Dělnické ulici v pátek ráno informovali krajští hasiči. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
Podle informací webu novinky.cz se k založení požáru hlásí organizace Earthquake Faction, což má být mezinárodní skupina, která údajně hájí zájmy Palestinců. Policejní prezident Martin Vondrášek prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil.
Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale v pátek po poledni oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
V pátek se kvůli události sešla Bezpečnostní rada státu. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání sdělil, že veřejnosti může sdělit jen minimum informací. Obrátil se zejména na podnikatele. "Je důležité, abychom uměli reagovat a předešli dalším podobným záležitostem," konstatoval. Firmy ze zbrojního průmyslu vyzval k zabezpečení areálů.
"Události v Pardubicích sleduji a budu se na jejich vývoj dále informovat u příslušných orgánů. Případ řeší kompetentní instituce, které mají k dispozici všechny potřebné nástroje k jeho objasnění. Považuji za důležité vyčkat na výsledky probíhajícího vyšetřování," napsal prezident Petr Pavel na sociální síti X.
Zdroj: Lucie Podzimková