Policie prozradila, jak soud rozhodl o pátém podezřelém v pardubické kauze

Soud poslal do vazby i pátého podezřelého, jehož zadržela policie v souvislosti s případem požáru haly v Pardubicích. Čin je vyšetřován kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
Policie o zadržení a obvinění páté osoby, která je podezřelá z účasti na útoku v Pardubicích, informovala v pondělí odpoledne. "Také tohoto člověka dnes pardubický soud poslal do vazby," sdělili strážci zákona v úterý vpodvečer na sociální síti X.
Již v sobotu bylo oznámeno dopadení čtvrtého podezřelého. Jde o osobu české státní příslušnosti, u které soud vyhověl návrhu státního zástupce v plném rozsahu a poslal ji do vazby. Už dříve došlo k zadržení tří osob podezřelých z úmyslného zapálení objektu v Pardubicích. Policisté o nich prozradili, že jde o státní příslušníky České republiky a Spojených států amerických.
K požáru v Dělnické ulici v Pardubicích došlo předminulý týden v pátek. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
Policejní prezident Martin Vondrášek dříve prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil.
Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale následně oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
požár v Pardubicích (20.3.2026) , soudy , Policie ČR , Pardubický kraj
Zdroj: Lucie Podzimková